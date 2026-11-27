De Belgische U17 weet welke horde het moet nemen om de volgende ronde van het WK in Qatar te bereiken. De Jonge Duivels nemen het maandag in de zestiende finales op tegen Saoedi-Arabië. De aftrap is voorzien om 14.30 uur Belgische tijd. Bondscoach Sven Vermant en zijn spelers mogen zich opmaken voor een stevige uitdaging.

België plaatste zich met wisselend succes voor de knock-outfase. Het begon het toernooi met een nipte 3-2-zege tegen Vietnam, maar verloor vervolgens met 2-1 van Mali. In de laatste groepswedstrijd herstelden de jonge Belgen zich met een overtuigende 0-6-overwinning tegen Nieuw-Zeeland.

Saoedi-Arabië verraste Frankrijk

De tegenstander heeft eveneens een opvallend parcours achter de rug. Saoedi-Arabië verloor zijn openingswedstrijd met 2-3 van Uruguay, maar herstelde zich met een verrassende 0-1-zege tegen Frankrijk.

In de laatste groepsmatch werd ook Haïti met 1-2 verslagen, waardoor de Saudi's met zes punten als tweede eindigden.

De Jonge Duivels zullen hun tegenstander dus zeker niet mogen onderschatten. Saoedi-Arabië bewees tegen Frankrijk dat het ook toplanden kan verrassen en beschikt bovendien over vertrouwen na twee opeenvolgende overwinningen.

Mogelijke revanche tegen Italië



Bij winst wacht mogelijk een bijzonder geladen affiche in de achtste finales. Daar kan namelijk Italië de tegenstander worden, het land dat België in juni nog de Europese titel afsnoepte na een verloren strafschoppenreeks in de EK-finale. Italië moet daarvoor wel eerst voorbij Tadzjikistan in zijn zestiende finale.