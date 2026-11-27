José Mourinho heeft een duidelijke boodschap voor de Real Madrid-leiding richting de wintermercato. De Portugese trainer wil in januari geen enkele transferbeweging zien. Zowel inkomende als uitgaande transfers zijn voor hem uitgesloten. Dat maakte hij duidelijk op zijn persconferentie voor het competitieduel tegen Deportivo Alavés.

"Ik wil geen nieuwe spelers aantrekken en ook niemand laten vertrekken. Wat mij betreft blijft de deur aan beide kanten gesloten. Ik wil niets horen over transfers, want ik ben nergens naar op zoek", klonk het bijzonder stellig.

Mourinho wil zijn groep samenhouden

De trainer is bijzonder tevreden over de huidige spelersgroep. Vooral de onderlinge samenhang vindt hij belangrijk. "Deze spelers functioneren als een groep. Het heeft ons veel moeite gekost om dat op te bouwen. Het is misschien een van de minst gewaardeerde zaken, maar wel het allerbelangrijkste."

Ook individueel ziet Mourinho geen reden om iemand te laten vertrekken. "Er is niet één speler waarvan ik kan zeggen: die vind ik niet goed, laten we de deur in januari openzetten. Ik wil niemand en er mag niemand vertrekken."

Ruime kern geeft Mourinho vertrouwen

Real Madrid investeerde afgelopen zomer al stevig in de selectie en beschikt volgens Mourinho over voldoende kwaliteit en alternatieven. De Portugees wees onder meer op de rol van Thibaut Courtois en zijn doublure Andriy Lunin. Ook de concurrentiestrijd tussen de aanvallers en middenvelders wil hij binnen de groep houden.



Real Madrid staat momenteel tweede in LaLiga en draait ook in de Champions League bovenin mee. Mourinho wil vooral verder bouwen op de groepsdynamiek die hij de voorbije vijf maanden heeft proberen te creëren. Een wintermercato zonder transfers is voor hem dan ook het ideale scenario.