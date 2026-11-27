KAA Gent kende een bijzonder sterke start van het seizoen, maar de Buffalo's lijken de laatste weken hun goede vorm kwijt te zijn. Sinds Christian Burgess geblesseerd uitviel, loopt het plots een pak moeizamer. De resultaten vallen tegen en ook aanvallend draait de ploeg van Rik De Mil niet meer zoals voorheen. Is de afwezigheid van de ervaren verdediger dan toch een groter probleem dan aanvankelijk gedacht?

De cijfers zijn alvast veelzeggend. Gent speelde sinds het uitvallen van Burgess vijf wedstrijden, maar kon daarin slechts één keer winnen. Tegen Lommel en SK Beveren werd verloren, terwijl de Buffalo's tegen KuPS en Rode Ster Belgrado niet verder kwamen dan een gelijkspel. Alleen tegen de rode lantaarn KV Kortrijk werd de volle buit gepakt.

Amper twee doelpunten in vijf wedstrijden

Nog zorgwekkender is de aanvallende productie. In die vijf wedstrijden vond Gent amper twee keer de weg naar doel. Tegen Lommel, KuPS en Beveren bleven de Buffalo's zelfs volledig droog staan. De enige doelpunten vielen tegen Kortrijk en Rode Ster, telkens goed voor één treffer. Van de ploeg die eerder dit seizoen regelmatig meerdere keren per wedstrijd scoorde, blijft momenteel weinig over.

Het contrast met de laatste wedstrijd vóór de blessure van Burgess is bijzonder groot. Op 25 oktober haalde Gent nog zwaar uit tegen Anderlecht, dat met 4-0 werd verslagen. Sinds die overtuigende overwinning lukte het de Buffalo's geen enkele keer meer om meer dan één doelpunt te maken.

Is Burgess belangrijker dan gedacht?

Dat is opmerkelijk, want Burgess is in de eerste plaats een verdediger. Toch gaat zijn invloed mogelijk veel verder dan het verhinderen van tegendoelpunten. Met zijn ervaring, leiderschap en organisatie achterin kan de voormalige sterkhouder van Union een belangrijke rol spelen in de stabiliteit van het volledige elftal. Een betrouwbare defensieve basis kan ook de aanvallende spelers helpen om met meer vertrouwen te voetballen.

Of de terugval volledig aan zijn afwezigheid te wijten is, valt uiteraard moeilijk te bewijzen. Gent verloor ook met Burgess al eens een wedstrijd, en de doelpunten droogden niet noodzakelijk uitsluitend door zijn blessure op.



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Toch is het verschil in resultaten moeilijk te negeren. De Mil moet voorlopig een oplossing vinden zonder zijn ervaren verdediger. De vraag dringt zich steeds meer op: heeft KAA Gent stilaan te maken met een Burgess-complex?