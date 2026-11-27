Bayern München is zijn leidersplaats in de Bundesliga kwijt aan Borussia Dortmund. De twee rivalen zijn allebei nog ongeslagen, maar Dortmund telt na tien speeldagen twee punten meer. Vincent Kompany blijft rustig onder die druk.

De Bundesliga heeft opnieuw een spannende titelstrijd in de aanbieding. Borussia Dortmund staat na tien speeldagen bovenaan met 24 punten, terwijl Bayern München met 22 punten tweede is. Beide ploegen hebben in de competitie nog geen nederlaag geleden.

Dortmund verzamelde zeven zeges en drie gelijke spelen. Bayern won zes keer en speelde viermaal gelijk. Waar de voorbije titelrace voor de Münchenaren meer weg had van een comfortabele tocht, krijgt Vincent Kompany nu dus meteen weerwerk van de grote rivaal.

Kompany rekent op weerstand in de titelrace

De Belgische coach kijkt daar niet van op. Hij verwacht naar eigen zeggen elk seizoen dat er tot het einde voor de schaal moet worden gevochten.

"Ik ben altijd klaar voor een moeilijke strijd om de titel. Altijd. Wanneer een seizoen begint, verwacht ik standaard een zware titelstrijd", vertelde Kompany op zijn persconferentie.

Daarbij verwees hij naar Bayer Leverkusen, dat in zijn kampioensjaar de kaap van 90 punten rondde. "Neem het voorbeeld van Leverkusen, dat 90 punten behaalde. Voor eender welk Bayern-team, uit om het even welke generatie in de geschiedenis van de club, zou dat de titelstrijd moeilijk hebben gemaakt."



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"Bayern is er volgens mij misschien maar één keer in de clubgeschiedenis in geslaagd om de titel met zo veel punten te pakken. Ik denk dat we eenmaal 90 en eenmaal 91 punten haalden. Als andere teams dat niveau halen, dan is dat nu eenmaal zo."

Bayern kijkt vooral naar zichzelf

Kompany wil zich niet laten afleiden door de resultaten van Dortmund of andere concurrenten. De ex-verdediger kan daar toch geen invloed op uitoefenen en legt de focus volledig bij de prestaties van zijn eigen ploeg.

"We verwachten altijd dat andere teams goed zullen presteren. Maar wij blijven volledig gefocust op onszelf, op onze eigen prestaties en op wat wij kunnen doen. Op dit moment gaat al onze aandacht naar de wedstrijd tegen Hamburg."