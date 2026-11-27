KV Mechelen heeft zich de voorbije weken herpakt na een moeilijke competitiestart. Trainer Fred Vanderbiest is tevreden over de vooruitgang en hoopt zijn ploeg tegen het einde van het kalenderjaar nog wat steviger op de rails te krijgen.

Voor de interlandbreak mikte Malinwa op acht punten uit vier wedstrijden. Uiteindelijk werden dat er negen, met bovendien een plaats in de volgende bekerronde. Een geslaagde reeks dus, al wachten met Union, Cercle Brugge, Zulte Waregem en Beveren nog enkele belangrijke opdrachten.

"Als we de helft van de resterende punten pakken, sluiten we 2026 af met een twintigtal punten. Dan hebben we ons goed herpakt na die eerste zeven matchen", klinkt het bij Vanderbiest in GvA. De coach wil vooral voortbouwen op de positieve evolutie die hij bij zijn team ziet.

Vanderbiest ziet aanvallende vooruitgang

Volgens de Brusselaar maakt KV Mechelen momenteel beter voetbal dan vorig seizoen. Dat blijkt volgens hem ook uit de statistieken. "We maken beter het spel en komen veel meer aan en in de zestien van de tegenstander. Nu is het zaak om die kansen ook af te werken", analyseert hij.

Zaterdag wacht een verplaatsing naar Cercle Brugge, maar Vanderbiest kan niet op zijn volledige kern rekenen. José Marsà viel tegen Club Brugge uit met een verrekking en blijft uit voorzorg aan de kant. Ook Bouke Boersma is niet beschikbaar, omdat hij de trainingen nog niet volledig verteert.

Ouahabi krijgt eerste kans bij de A-kern

Er is ook positief nieuws voor de Mechelaars. Kapitein Fredrik Hammar keert terug in de wedstrijdkern, terwijl de 18-jarige Amine Ouahabi voor het eerst bij de selectie wordt gehaald. De jonge middenvelder maakt de laatste tijd indruk na een lange revalidatie.





Ouahabi liep eerder een kruisbandblessure op, maar lijkt stilaan helemaal door te breken. Vanderbiest heeft hoge verwachtingen van hem: "Op Amine rekenen we hard. Hij zet grote stappen bij de U23 en op training. Met hem hebben we een goede recuperator die ook over goede voeten beschikt."