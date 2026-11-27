Mamadou Diakhon lijkt zijn laatste krediet bij Club Brugge verspeeld te hebben. De Franse Senegalees kreeg tegen Liverpool nog eens een kwartier om zich te bewijzen, maar maakte opnieuw een ongelukkige indruk. Zijn balverlies leidde de 0-2 in en het publiek trakteerde hem op een striemend fluitconcert.

De 21-jarige flankaanvaller ligt al een tijdje onder vuur na verschillende incidenten. Zijn woede-uitbarsting op training omdat hij tegen Anderlecht niet mocht starten, was een nieuw dieptepunt. Ivan Leko liet eerder al verstaan dat zijn geduld opraakte en maakte duidelijk dat Diakhon niet zomaar opnieuw op zijn oude status kan rekenen.

Vertrouwen bij Leko en supporters verdwenen

"Zijn status is veranderd", liet Leko eerder verstaan. De Kroaat was ook bijzonder duidelijk over de kansen die Diakhon al gekregen heeft. "Wie uit mijn hart valt, moet héél hard werken om er weer in te geraken." De coach nam hem tegen KV Mechelen en Liverpool nog op in de wedstrijdselectie, maar dat was vooral uit noodzaak.

Ook de supporters lijken de aanvaller definitief afgeschreven te hebben. Het gefluit tegen Liverpool was veelzeggend. Binnen de spelersgroep zou zijn houding evenmin overal op begrip kunnen rekenen. In een hechte kleedkamer wegen incidenten als zijn weigering om in te vallen tegen La Louvière zwaar door.

Winterse oplossing dringt zich op

Sportief dreigt Diakhon steeds verder weg te zakken. Félix Lemaréchal en Jan Virgili staan hoger in de pikorde, terwijl ook de jonge Tian Koren zich nadrukkelijk aandient. Een terugkeer naar een belangrijke rol lijkt daardoor bijzonder moeilijk te worden.

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Club Brugge betaalde afgelopen zomer nog ongeveer negen miljoen euro aan Stade Reims voor Diakhon en wil een deel van die investering recupereren. Een definitieve transfer in januari lijkt na zijn moeilijke parcours niet evident. Een uitleenbeurt biedt mogelijk een uitweg: Club kan hem elders opnieuw vertrouwen laten opbouwen, zonder de controle over zijn toekomst volledig uit handen te geven.