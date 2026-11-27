Matte Smets kent zijn straf na beroep van Genk
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Racing Genk dreigt Matte Smets te moeten missen voor de Limburgse derby tegen STVV. De verdediger kreeg afgelopen weekend rood tegen La Louvière en riskeert nu een schorsing van twee wedstrijden.
De Disciplinaire Raad van de Belgische voetbalbond heeft vrijdag de schorsing van Matte Smets verminderd. De verdediger van Racing Genk moet na zijn rode kaart tegen La Louvière uiteindelijk slechts één wedstrijd effectief aan de kant blijven.
Het bondsparket had aanvankelijk twee speeldagen schorsing voorgesteld. Ook het Disciplinair Comité hield vast aan die straf, maar Genk tekende beroep aan. Dat leverde de Limburgers nu een gedeeltelijke overwinning op: één speeldag wordt met uitstel opgelegd.
Smets kreeg rood na een stevige tackle op Thierry Lutonda in de slotfase van de 3-0-zege tegen La Louvière. De Genkenaar mist daardoor wel de Limburgse derby tegen zijn ex-club STVV, maar is nadien opnieuw inzetbaar voor zijn ploeg.
Racing Genk dreigt Matte Smets te moeten missen voor de Limburgse derby tegen STVV. De verdediger kreeg afgelopen weekend rood tegen La Louvière en riskeert nu een schorsing van twee wedstrijden.
Smets werd in de slotfase van de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd uitgesloten na een charge op Thierry Lutonda. Het bondsparket oordeelde dat de overtreding een stevige sanctie verdient.
Genk vecht schorsingsvoorstel aan
Het bondsparket stelde een schorsing van twee speeldagen voor. Dat zou betekenen dat Smets sowieso de confrontatie met STVV mist, uitgerekend tegen zijn ex-club.
Genk heeft zich evenwel niet neergelegd bij dat voorstel en ging niet akkoord. Daardoor moet het Disciplinair Comité zich dinsdag over de zaak buigen.
Vrijdag mogelijk nog een tweede uitspraak
Als het Disciplinair Comité de schorsing bevestigt, kan Genk nog beroep aantekenen. In dat geval zou de zaak vrijdag opnieuw behandeld worden.
De Limburgers hopen zo alsnog op hun verdediger te kunnen rekenen in de derby. De tijd begint wel te dringen, want de uitspraak moet snel duidelijkheid brengen over de inzetbaarheid van Smets.
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