Nieuwe domper voor Kompany: Musiala opnieuw weken out

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Het rommelt bij Bayern München. De uitspraken van Joshua Kimmich over de behandeling van Jamal Musiala blijven voor beroering zorgen. De middenvelder haalde woensdagavond stevig uit naar het clubbestuur, maar staat daarin blijkbaar niet alleen. Volgens Sport Bild schaart de volledige spelersgroep zich achter Kimmich.





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