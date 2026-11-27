Kevin De Bruyne heeft vrijdag een training bij Napoli aan zich voorbij laten gaan. De Rode Duivel werkte een individueel programma af en zorgt zo voor onzekerheid richting het competitieduel van zondag.

De 35-jarige middenvelder kampt met spiervermoeidheid. Dinsdag speelde hij nog 75 minuten tegen zijn ex-club Manchester City in de Champions League.

Vraagteken richting zondag

Het is voorlopig onduidelijk of De Bruyne zondag deel zal uitmaken van de wedstrijdselectie. Napoli trekt om 15 uur naar Sassuolo, dat momenteel op de achttiende plaats staat.

Bij de tegenstander spelen met Ignace Van der Brempt en Fedde Leysen nog twee Belgen. Die laatste is wel nog maanden buiten strijd door een zware kruisbandblessure.

Ook buiten het veld blijft het rommelen

Napoli staat na twaalf speeldagen slechts achtste in de Serie A. De club werd vorig seizoen nog vicekampioen, maar kende onder de nieuwe trainer Massimiliano Allegri voorlopig een tegenvallende start.



Ook de toekomst van De Bruyne blijft voer voor speculatie. Zijn contract loopt komende zomer af en er wordt al weken gesproken over een mogelijke transfer naar PSV tijdens de wintermercato.