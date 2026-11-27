Karel Geraerts heeft een opvallende nieuwe uitdaging gevonden. De 44-jarige Belg wordt de nieuwe trainer van FC Ordabasy Shymkent, de kampioen van Kazachstan.

Geraerts zou een contract tot 2028 ondertekenen, met een optie op een extra seizoen. Alleen de officiële handtekeningen ontbreken nog.

Belgische clubs grijpen naast Geraerts

Sinds zijn vertrek bij Stade Reims in mei zat de voormalige coach van Union zonder club. Verschillende Belgische ploegen informeerden naar zijn diensten, maar vingen bot.

Onder meer Beveren, Zulte Waregem en OH Leuven polsten naar de trainerssituatie. Geraerts mikte echter op een Belgische topclub of een buitenlands avontuur.

Nieuwe kampioen zoekt opvolger

Ordabasy kroonde zich vorige maand tot kampioen van Kazachstan, maar raakte niet tot een akkoord over een contractverlenging met trainer Andrei Martin. De club besloot daarop een andere richting uit te gaan.



Geraerts kwam als topkandidaat uit de bus en kiest zo voor een verrassende volgende stap. Eerder stond hij aan het roer bij Union, Schalke 04 en Stade Reims.