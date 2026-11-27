Adriano Bertaccini heeft donderdagavond opnieuw zijn waarde bewezen voor Anderlecht. De aanvaller mocht tegen OFI Kreta invallen en legde in de slotfase de 1-3-eindstand vast. Trainer Vitor Bruno was na afloop bijzonder tevreden en kon het niet laten om een grapje te maken over de rol van zijn spits.

Bertaccini lijkt tegenwoordig nauwelijks tijd nodig te hebben om zijn stempel te drukken. Ook in Griekenland maakte hij het verschil als invaller. Tijdens zijn interview bij Sporza kreeg Bruno dan ook de vraag of zijn aanvaller stilaan een fenomeen genoemd mag worden.

Bruno maakt grapje over basisplaats Bertaccini

"Maar als hij op deze manier blijft scoren, zal ik hem altijd vanaf de bank laten komen. Dan weet ik dat hij een doelpunt zal maken", reageerde de Portugese trainer. Daarmee verwees hij naar de uitstekende efficiëntie van Bertaccini als invaller.

Vervolgens werd Bruno een stuk serieuzer. De trainer benadrukte dat zijn aanvaller zijn succes helemaal aan zichzelf te danken heeft. "Alle lof die hij krijgt, is volledig verdiend, want hij heeft nooit opgegeven. Zelfs in de moeilijke momenten is hij altijd dezelfde professionele jongen gebleven."

Bruno spreekt vol lof over Anderlecht-selectie

De coach beperkte zijn complimenten niet tot Bertaccini. De mentaliteit van de volledige spelersgroep verdient volgens hem erkenning. "Ik hou van deze spelersgroep. Ik hou van de manier waarop ze werken en van hoe ze zich gedragen", vertelde Bruno.

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Zelfs tijdens moeilijkere periodes bleef de selectie volgens de trainer op dezelfde manier verder werken. "Ook op de momenten waarop we in het verleden wat turbulentie hebben gekend, zijn ze op dezelfde manier blijven werken." Bruno benadrukte dat zowel de spelers als de technische staf altijd hetzelfde doel voor ogen hielden. "En dan krijg je uiteindelijk zulke beloningen. Die zijn absoluut verdiend."