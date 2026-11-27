Diego Moreira heeft donderdagavond een bewogen Europese avond beleefd. De Rode Duivel scoorde tijdens de 2-4-overwinning van AC Milan tegen Olympiacos, maar kreeg na afloop toch kritiek van zijn eigen trainer. Rúben Amorim verontschuldigde zich zelfs voor het gedrag van de Belg.

Milan keek in Griekenland tegen een 2-0-achterstand aan, maar draaide de wedstrijd na rust helemaal om. In de 95e minuut legde Moreira de 2-4-eindstand vast. De Belg vierde zijn doelpunt echter uitbundig in de richting van de Griekse supporters, wat niet in goede aarde viel.

Amorim moet zich verontschuldigen voor Moreira

Tijdens zijn persconferentie werd Amorim geconfronteerd met de manier waarop Moreira zijn doelpunt vierde. De Portugese trainer maakte duidelijk dat hij het gedrag van zijn speler niet kon goedkeuren.

"Dit zal niet meer gebeuren", verklaarde Amorim. "Moreira is een jonge speler, maar hij moet nog groeien. We weten dat we het zelf ook niet leuk zouden vinden als iemand zoiets voor onze supporters zou doen." De trainer bood vervolgens zijn excuses aan, maar benadrukte dat Moreira geen slechte bedoelingen had.

Mooie Europese avond krijgt wrange nasmaak

Amorim wilde zijn speler dus niet volledig kraken voor zijn gedrag, maar gaf wel een duidelijke waarschuwing. De trainer verwacht dat Moreira in de toekomst beter nadenkt over zijn manier van vieren, zeker wanneer hij tegenover de supporters van de tegenstander staat.



Voor de Belgische international wordt het zo een dubbel gevoel. Met zijn doelpunt hielp hij Milan aan een belangrijke Europese overwinning, maar achteraf ging de aandacht vooral naar zijn gedrag. Moreira zal zich zijn avond in Griekenland ongetwijfeld nog even herinneren.