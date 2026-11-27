Peter Vandenbempt heeft in zijn tweewekelijkse column in Het Nieuwsblad stevig uitgehaald naar de heisa rond Belgen-gate. De Sporza-commentator vindt het bijzonder pijnlijk dat er überhaupt een regel nodig is om Belgische spelers op het wedstrijdblad te verplichten.

"Het zou een vanzelfsprekendheid moeten kunnen zijn dat de helft van een selectie van een Belgische club bestaat uit spelers die zijn doorgegroeid vanuit de intussen toch uitstekende jeugdopleiding in ons land."

Volgens Vandenbempt ligt een deel van de verantwoordelijkheid bij de voetbalbond. Die heeft met de regelgeving rond de sancties de deur opengezet voor vrije interpretatie. "Het is gewoon dom dat er voor de overtreding van een dergelijke duidelijke regel geen eenduidige straf is voorzien", klinkt het scherp. Ook het feit dat een club eerst klacht moet indienen voordat de Disciplinaire Raad optreedt, vindt hij vreemd.

Belgische clubs bezorgen voetbal negatieve publiciteit

De hele discussie over het mogelijke puntenverlies van Anderlecht en de twee punten die Club Brugge zou kunnen krijgen, noemt hij opnieuw een voorbeeld van hoe Belgische clubs elkaar in de haren vliegen. "Meer hebben onze clubs uiteraard niet nodig om bekvechtend over straat te rollen en ons voetbal alweer een portie negatieve publiciteit te bezorgen", schrijft hij.

Vandenbempt fileert argumentatie Club Brugge

Ook de argumentatie van Club Brugge tijdens de zitting van de Disciplinaire Raad moet het ontgelden. Vandenbempt noemt de bewering dat het verkeerde paspoort van een Anderlecht-bankzitter het sportieve wedstrijdverloop beïnvloedde bijzonder ongeloofwaardig. Hij drijft ook de spot met de toekomstscenario's die de juridische vertegenwoordiger van Club Brugge schetste. "Geweldig", reageert hij ironisch.



Volgens de Sporza-commentator is de oplossing nochtans eenvoudig: bestraf de club die de regels overtreedt, maar geef de andere club niet zomaar extra punten. "Een straf voor de overtreder, een boete of het punt kwijt, en dat is het. Je wil straks toch geen kampioen (worden) dankzij twee 'spookpunten'?" besluit Vandenbempt. "In het profvoetbal worden inderdaad geen cadeaus uitgedeeld. En al helemaal geen punten."