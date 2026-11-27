Paris Saint-Germain houdt de Belgische keepersmarkt in de gaten. De Franse topclub zou bij zijn zoektocht naar een nieuwe doelman onder meer twee landgenoten op de radar hebben staan. Dat meldt de Franse sportkrant L'Équipe.

Vertrek van Chevalier niet uitgesloten

PSG beleeft voorlopig een opvallend keepersdossier. Lucas Chevalier werd afgelopen zomer weggehaald bij Lille, maar de Franse international heeft zijn plaats onder de lat inmiddels moeten afstaan aan de Rus Matvey Safonov. Een vertrek tijdens de wintermercato wordt dan ook niet uitgesloten.

Bij L'Équipe werd daarom al gekeken naar mogelijke opvolgers. De krant liet via Data Scout, een platform voor scouting en data-analyse, verschillende buitenlandse doelmannen screenen. Daarbij kwamen ook drie keepers uit de Jupiler Pro League in beeld.

Twee Belgen tussen de kandidaten

Maarten Vandevoordt is een van de opvallendste namen. De doelman van RB Leipzig maakte eerder naam bij KRC Genk en debuteerde in oktober tegen Frankrijk bij de Rode Duivels. Ook Matthias Pieklak wordt genoemd. Hij staat onder contract bij Lommel en maakt deel uit van de Belgische nationale jeugdselecties.

De absolute topkandidaat op de lijst is Bart Verbruggen. De Nederlandse doelman brak door bij Anderlecht en groeide na zijn transfer naar Brighton uit tot een vaste waarde bij Oranje. Verder worden onder meer Dennis Seimen (Stuttgart), Konstantinos Tzolakis (Hull) en Giovanni Daffara (Parma) genoemd.



Of PSG effectief werk maakt van een van de Belgische pistes, valt nog af te wachten. De Parijzenaars zouden in eerste instantie vooral op zoek zijn naar een oplossing voor hun keepersprobleem, waarbij een nieuwe doelman mogelijk als doublure moet dienen.