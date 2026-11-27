KAA Gent heeft donderdagavond een bijzonder belangrijke kans laten liggen in de Europa League. De Buffalo's leken tegen Rode Ster Belgrado op weg naar een knappe overwinning, maar kregen in de slotfase alsnog de gelijkmaker om de oren. Het werd 1-1, waardoor Gent met een dubbel gevoel achterblijft.

Trainer Rik De Mil was na afloop teleurgesteld over de manier waarop zijn ploeg de overwinning uit handen gaf. Toch zag hij ook voldoende positieve elementen. Vooral de reactie na de wedstrijd tegen Beveren stemde hem tevreden.

De Mil wijst op gemiste kans van Sonko

"Het is zuur en frustrerend omdat de tegengoal op het einde valt", vertelde De Mil volgens Het Laatste Nieuws. De Gentse coach benadrukte dat zijn spelers het zeker niet gemakkelijk hadden tegen de Servische tegenstander. "We speelden tegen een goed voetballend elftal. Wij hebben strijd geleverd en een goede reactie getoond na Beveren."

Toch knaagde vooral het gebrek aan efficiëntie. Sonko kreeg een uitstekende mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen, maar slaagde daar niet in. "Op dit niveau moet je dodelijk efficiënt zijn. Met Sonko kregen we de kans op 2-0. Dus konden wij hier winnen? Ja. Maar na 90 minuten is dit een billijk gelijkspel", oordeelde De Mil. De trainer beseft bovendien dat het behaalde punt later nog een belangrijke rol kan spelen.

KAA Gent weet wat het nog moet doen

Met vijf punten uit vier wedstrijden staat Gent voorlopig nog bij de eerste 24 ploegen in de Europa League. De Buffalo's hebben hun Europese lot dus nog altijd in eigen handen, maar veel ruimte voor fouten is er niet meer. Er wachten nog twee wedstrijden: een verplaatsing naar Thun en een thuiswedstrijd tegen het Noorse Brann Bergen.

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De Mil heeft alvast een duidelijk doel voor ogen. "Ik denk dat we nog minstens één keer moeten winnen. Er is dus werk aan de winkel, maar we zitten nog steeds in de race. Alles blijft mogelijk." De coach wil vooral voortbouwen op de mentaliteit die zijn spelers tegen Rode Ster toonden. "Op deze manier moeten we verder gaan. Strijden en onze momenten nemen." Gent heeft de kwalificatie dus nog binnen bereik, al zal het in de resterende wedstrijden vooral efficiënter moeten omspringen met zijn kansen.