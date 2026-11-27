Sam Baro verstevigt zijn greep op AA Gent. Vdk bank draagt zijn resterende aandelen over aan KrosPoint, de vennootschap van de voorzitter en eigenaar van de Buffalo's.

Bij zijn overname in de zomer van 2023 verwierf Baro al ruim 95 procent van de aandelen. Na enkele kleinere overnames komt hij nu uit op bijna 99 procent, schrijft HLN.

Geen aankoopbedrag, wel extra steun voor Foundation

Voor de aandelen betaalt Baro geen vergoeding. In ruil engageert hij zich wel om 400.000 euro extra te investeren in de KAA Gent Foundation, de maatschappelijke werking van de club.

Vdk bank was jarenlang nauw verbonden met Gent en fungeerde van 1988 tot 2023 als hoofdsponsor. Sinds het terugschroeven van de sponsoring bleef de bank nog aan boord als kleine sponsor en minderheidsaandeelhouder.

Maatschappelijke werking krijgt extra impuls

“Daarom was het ook ons bijkomend doel om de overdracht van de aandelen gepaard te laten gaan met de versterking van de Foundation”, verklaart CEO Leen Van den Neste.



Baro benadrukt dat de Foundation boven op de bestaande jaarlijkse steun van 411.155 euro en een charity-evenement nog extra middelen krijgt. De stad Gent behoudt één procent van de aandelen, naast twee kleine aandeelhouders.