Sebastiaan Bornauw volgt Anderlecht nog altijd op de voet, maar een terugkeer naar het Lotto Park zit er voorlopig niet in. De verdediger, die inmiddels zeven jaar weg is bij paars-wit, heeft daarvoor een opvallende reden: zijn vader Kenneth is CEO bij de Brusselaars.

De twee praten regelmatig over Anderlecht en Sebastiaan fungeert soms als klankbord voor zijn vader. "Soms vraagt hij mijn mening en dan geef ik die met plezier. Maar geloof me, hij beslist toch zelf, hoor", vertelt hij.

Anderlecht blijft een familiezaak

De verdediger heeft nog altijd een bijzondere band met de club waar hij werd opgeleid. "Mijn ouders hebben mij opgevoed, maar ook Anderlecht heeft me veel waarden en normen meegegeven." Hij probeert dan ook zoveel mogelijk wedstrijden van paars-wit te volgen.

Een nederlaag van Anderlecht raakt hem vooral omwille van zijn vader. "Ik vind het dan vooral erg voor mijn vader. Hij werkt enorm hard, maar uiteindelijk draait het altijd om de sportieve resultaten. En die heb je niet altijd in de hand, ook niet wanneer je de juiste mensen op de juiste plaats zet en de club financieel gezond maakt."

Terugkeer voorlopig uitgesloten

Een mogelijke terugkeer naar Anderlecht sluit Bornauw op langere termijn niet helemaal uit. "Wie weet keer ik ooit terug, op het veld of in een andere rol." Toch stelt hij één duidelijke voorwaarde: zolang Kenneth Bornauw bij de club werkt, zal zijn zoon er niet voetballen.

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"Als je bij een club werkt, moet die club altijd op de eerste plaats komen. Een vader-zoonrelatie zou de situatie alleen nodeloos ingewikkeld maken", besluit Sebastiaan. Volgens hem denkt zijn vader daar ongetwijfeld hetzelfde over.