Senne Lammens beleefde woensdag een avond om snel te vergeten bij Manchester United. De Belgische doelman ging in de Champions League tegen Sporting CP (2-2) twee keer in de fout en kreeg na afloop kritiek te verwerken. Toch hoeft zijn moeilijke avond volgens The Athletic geen reden tot paniek te zijn. Integendeel: Lammens kan teruggrijpen naar een bijzondere inspiratiebron om deze periode te verwerken: basketballegende Kobe Bryant.

De 24-jarige doelman was aanvankelijk nog de held van Manchester United door een strafschop van Luis Suarez te stoppen. Amper een minuut later veroorzaakte hij zelf een nieuwe penalty met een slecht ingeschatte tussenkomst. In de tweede helft ging hij bovendien onder een hoge voorzet door, waarna Suarez de gelijkmaker kon binnenwerken. Een pijnlijke avond voor de voormalige doelman van Antwerp.

Schmeichel ziet vertrouwensprobleem bij Lammens

Ook clubicoon Peter Schmeichel maakte zich na afloop zorgen over de evolutie van Lammens. Volgens de Deen heeft de Belgische doelman mogelijk nog niet volledig afgerekend met zijn fout op het WK tegen Spanje. "Ik heb het gevoel dat hij sinds dat moment een beetje vertrouwen verloren heeft en zich niet echt heeft hersteld", stelde Schmeichel. Hij wees ook op de kwetsbare defensie van Manchester United, die het de doelman niet gemakkelijker maakt.

Toch hoeft Lammens volgens The Athletic niet aan zijn kwaliteiten te twijfelen. Sinds zijn komst van Antwerp bracht hij opnieuw rust en autoriteit in het doel bij United. Zijn présence bij hoge ballen en zijn durf om uit te komen leverden hem zelfs vergelijkingen met Schmeichel op. De moeilijke periode mag volgens de Britse sportkrant dan ook niet overschaduwen wat hij eerder al heeft laten zien.

Kobe Bryant als mentale inspiratiebron

Opvallend is dat Lammens zelf al langer een bijzondere mentale aanpak hanteert. In een eerder gesprek met de podcast van voormalig United-doelman Ben Foster vertelde hij dat hij zich op het veld laat inspireren door de 'Mamba Mentality' van Kobe Bryant. De Belgische doelman schrijft daarom steevast de nummers 8 en 24 op zijn keepershandschoenen. Dat zijn de twee rugnummers waarmee de overleden NBA-legende tijdens zijn carrière bij de Los Angeles Lakers speelde.

Het idee is dat Lammens op het veld in een andere persoonlijkheid stapt: iemand die niet wordt beïnvloed door wat er rondom hem gebeurt en zich volledig op zijn volgende actie concentreert. Volgens The Athletic ligt daar nu ook de sleutel om zijn fouten tegen Sporting te verwerken. De doelman moet erkennen wat er verkeerd liep, eruit leren en vervolgens de bladzijde omslaan. De 'Mamba Mentality' betekent immers niet dat je nooit fouten maakt, maar wel dat je sterker probeert terug te komen.





Voor Lammens komt de volgende uitdaging zaterdag al met de wedstrijd tegen Brentford. Manchester United-coach Mauricio Pochettino moet ondertussen ook zorgen voor meer stabiliteit in de defensie. De Belgische doelman heeft voldoende kwaliteiten getoond om het vertrouwen te behouden, maar zal nu moeten bewijzen dat hij ook met tegenslagen op het hoogste niveau kan omgaan.