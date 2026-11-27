KRC Genk trekt met enkele defensieve kopzorgen naar de Limburgse derby tegen STVV. Matte Smets is geschorst, maar trainer Timmy Simons is niet van plan om daarom zijn systeem overboord te gooien. "We houden vast aan onze manier van spelen. De invulling kan veranderen, maar de jongens weten wat er van hen verwacht wordt."

Joris Kayembe lijkt een belangrijke kandidaat om Smets te vervangen. De verdediger moest eerder al eens plaatsmaken door de tactische aanpassingen, maar kan nu opnieuw een troef worden. "Met hem kan je flexibeler zijn in het doorschuiven. Hij kan ook op de flank verdedigen, waardoor je op een andere manier druk kunt zetten", legt Simons uit bij HBvL.

Simons waarschuwt voor aanvallende kwaliteiten van STVV

De Genkse trainer is op zijn hoede voor de tegenstander. STVV won midweeks nog in het Kroatische Split en beschikt volgens Simons over heel wat voetballend vermogen. "Het is een goed voetballende ploeg met individuele kwaliteiten, zeker wanneer het op scoren aankomt."

Toch ziet Simons ook een mogelijk voordeel van de Europese verplaatsing voor de Truienaars. Reizen en vliegen kunnen vermoeiend zijn, maar een overwinning geeft volgens hem ook een mentale boost. Als oud-speler weet hij hoe zo'n Europees ritme aanvoelt.

Opvallende statistiek tegen De Roeck

Simons heeft bovendien nog een rekening openstaan met STVV-coach Jonas De Roeck. Hij heeft nog nooit gewonnen van zijn collega. Dat besef kwam duidelijk even binnen. "Daar had wel meer ingezeten, al was dat ook met Alderweireld", grapte hij over zijn periode bij Westerlo.



De derby wordt wel gespeeld zonder de Genkse uitsupporters, op 65 jonge supporters na. Simons betreurt dat, want zulke wedstrijden zijn volgens hem leuker met beide supportersgroepen. Toch verwacht hij voldoende sfeer van de aanwezige Genkies. En na alle tactische besprekingen volgde nog een kwinkslag over een Limburgse traditie: "Ik lust wel eens een stuk appeltaart op maandag."