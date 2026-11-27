Na de zege op het veld van Hajduk Split is STVV zeker van een plaats in de top 24 van de Conference League. De Truienaars overwinteren dus in Europa, een knappe prestatie voor een ploeg die in de Jupiler Pro League nog steeds in de rechterkolom staat.

De competitiefase van de Conference League telt zes speeldagen, twee minder dan in de Champions League en Europa League. Met nog twee wedstrijden voor de boeg staat STVV derde met tien punten, dankzij de overwinning van donderdagavond op het veld van Hajduk Split.

De Kanaries doen het voorlopig beter dan onder meer Ajax, hun volgende Europese tegenstander, maar ook dan Braga, Atalanta en Freiburg. Dat levert nu op.

STVV mag zeker overwinteren in Europa

Met tien punten is STVV mathematisch zeker van een plaats bij de beste 24. Zelfs twee nederlagen in de resterende duels tegen Ajax en Lugano kunnen daar geen verandering meer in brengen.

De Limburgers zijn daarmee de eerste Belgische vertegenwoordiger die de kwalificatie voor het vervolg van een Europese competitie veiligstelt. Ze leverden België tegelijk de eerste bonuspunten op die verbonden zijn aan kwalificatie in dit Europese seizoen.

Ook rechtstreekse kwalificatie blijft mogelijk

STVV mag nu hoger mikken. Een plaats in de top 8 geeft rechtstreeks toegang tot de achtste finales. Om zich in die zone te handhaven, zullen de Kanaries in de laatste twee speeldagen nog punten moeten sprokkelen.



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