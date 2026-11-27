Anderlecht won donderdagavond met 1-3 op het veld van OFI Kreta in de Europa League. Tawfik Bentayeb opende de Brusselse score en reageerde na afloop voor de camera van de RTBF.

Anderlecht heeft zijn Europese campagne een stevige boost gegeven. Dankzij de zege op OFI Kreta staat paars-wit na drie wedstrijden op een fraaie negen op negen. Voor Tawfik Bentayeb was winnen in Griekenland dan ook meer dan welkom.

"Natuurlijk was dit een noodzakelijke overwinning", vertelde de Marokkaanse aanvaller. "Het is historisch: het was tien jaar geleden dat de club nog twee Europese wedstrijden na elkaar buitenshuis won in de eindfase. We hadden, net als OFI Kreta, zes punten. We moesten dus winnen om hen voorbij te steken, de volgende wedstrijden in alle rust voor te bereiden en zo snel mogelijk kwalificatie af te dwingen.", vertelde hij.

Eerste basisplaats in de Europa League

Voor Bentayeb was het zijn eerste basisplaats in de Europa League. De spits keek al een tijd uit naar die kans op het Europese toneel.

"Ik wachtte vol ongeduld op mijn eerste basisplaats in de Europa League, want het is een prestigieuze competitie. De beste spelers ter wereld hebben hier gespeeld. Sinds ik hier tekende, droomde ik ervan om te scoren in de Europa League. Vandaag ben ik dan ook trots, want scoren in deze competitie blijft iets heel moois."

Bentayeb en Cvetkovic vinden elkaar

Bentayeb vormde tegen OFI Kreta een spitsenduo met Mihajlo Cvetkovic. De twee stonden voor het eerst samen aan de aftrap, maar de samenwerking leverde meteen resultaat op.



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"Dit was onze eerste wedstrijd samen. Ik denk dat we hebben bewezen dat we samen kunnen spelen. Bij het doelpunt waren er ook automatismen die we op training oefenen. Toen hij mij de bal gaf, heb ik niet getwijfeld." Een duidelijk signaal richting coach Vitor Bruno, die het duo mogelijk vaker samen kan uitspelen.