STVV heeft donderdagavond bijzonder veel indruk gemaakt in Kroatië. De Limburgers wonnen met 0-2 op het veld van Hajduk Split en blijven zo uitstekend presteren in de Conference League. Bij de thuisploeg kwam de nederlaag bijzonder hard aan. Trainer Gonzalo Garcia was na afloop woedend op zijn eigen spelers, maar had tegelijkertijd bijzonder veel bewondering voor de kwaliteiten van STVV.

De Kanaries sloegen op de ideale momenten toe. Samed Bazdar opende de score vlak voor de rust, waarna Shion Shinkawa kort na de pauze met een schitterend doelpunt de voorsprong verdubbelde. Hajduk vond geen antwoord meer en bleef met lege handen achter. Garcia spaarde zijn spelers achteraf niet tijdens zijn persconferentie.

Garcia haalt stevig uit naar eigen spelers

"Fouten maken me niet kwaad. Andere dingen maken me kwaad. Wanneer je niet de juiste instelling toont, word ik boos", verklaarde Garcia volgens de Kroatische krant Index.hr. De trainer vond dat zijn ploeg niet alles had gegeven. "Sommige ploegen kunnen op 75 of 95 procent spelen en toch winnen. Wij kunnen dat niet. Wij moeten altijd 100 procent geven." Volgens Garcia had zijn elftal de overwinning dan ook absoluut niet verdiend.

Toch had de coach veel lof voor Shion Shinkawa, die met een schitterend doelpunt de 0-2 op het bord zette. "Dat is Europa. En dat doelpunt van de Japanner hoort daar ook bij. Daar kan ik hem alleen maar mee feliciteren", verklaarde Garcia.

Daarnaast was de Kroatische trainer onder de indruk van het gemak waarmee STVV zich onder de druk van Hajduk uit voetbalde. Volgens Garcia slaagden de Limburgers er zelfs in om met één balcontact drie tegenstanders uit te schakelen. "Dat is kwaliteit", benadrukte hij. De trainer gaf toe dat STVV verschillende bijzonder sterke voetballers in zijn rangen heeft.

Ook supporters keren zich tegen Garcia

De trainer kreeg zelf echter eveneens de volle laag. Garcia voerde tijdens de rust liefst drie wissels door, maar die ingreep leverde niet het gewenste resultaat op. Integendeel, nauwelijks zes minuten na de hervatting verdubbelde STVV zijn voorsprong. Volgens Kroatische media waren supporters bijzonder misnoegd over de tactische beslissingen van hun trainer.



Lees ook... STVV overdondert leider in Kroatië met wereldgoal van Japans toptalent›

Garcia verdedigde zijn keuzes en legde uit dat hij meer controle op het middenveld wilde krijgen. Zijn ploeg verloor volgens hem te gemakkelijk de bal en liet STVV daardoor te veel ruimte. Uiteindelijk moest hij erkennen dat zijn aanpak niet had gewerkt. "Ik ben teleurgesteld over de manier waarop we verloren, niet over de nederlaag zelf."