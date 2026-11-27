Moet Union Saint-Gilloise het glas als halfleeg of halfvol beschouwen na het gelijkspel tegen Lech Poznan? Bij de Brusselaars heersen gemengde gevoelens, zo blijkt uit de reacties van Kamiel Van de Perre en Raul Florucz.

Zoals wel vaker dit seizoen begon Union Saint-Gilloise iets te slap aan de wedstrijd. Lech Poznan profiteerde daarvan en scoorde twee pijnlijke doelpunten. De Brusselaars herpakten zich in de tweede helft en zetten hun overwicht om in twee doelpunten.

"Op dit niveau moet je je kansen grijpen. Wij hebben dat in de eerste helft nagelaten en zij waren genadeloos. Na de rust hadden we opnieuw het gevoel dat we domineerden, maar op dit niveau is het moeilijk om zo'n achterstand nog goed te maken", betreurt Kamiel Van de Perre.

Union speelt met vuur

Met uitzondering van Bodø/Glimt, dat Union in de verlengingen versloeg toen de Brusselaars met elf tegen tien speelden, is geen enkele ploeg er dit seizoen in geslaagd Union te kloppen.

"We zijn nog altijd ongeslagen, en dat is positief. Maar ik ben ook een beetje teleurgesteld, want we hadden duidelijk beter kunnen doen. Zonder arrogantie durf ik te zeggen dat we onze vijf wedstrijden hadden kunnen winnen", aldus Van de Perre.

Ook Raul Florucz deelt dat gevoel. "Of ik vooral mijn doelpunt of mijn gemiste strafschop onthoud? Je moet je focussen op het positieve. Ik ben blij met mijn doelpunt, maar niet met de twee verloren punten. We hebben fouten gemaakt, maar die achterstand was echt vermijdbaar."



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"We zijn tevreden met onze comeback, maar niet met het resultaat. Ongeslagen blijven? Ik hoop dat we dat kunnen volhouden, want dan winnen we de Europa League", besluit hij lachend.