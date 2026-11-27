Vader van in Brugge vermiste Liverpool-supporter komt met nieuws
Foto: © Photonews
Een bezoek aan Brugge voor de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Liverpool is voor de familie van Elliott Blackham uitgedraaid op een bijzonder onzekere situatie. De Engelse supporter is sinds woensdagavond spoorloos verdwenen. De lokale politie was een onderzoek gestart, maar dat lijkt nu overbodig
Goed nieuws rond Elliott Blackham, de Britse voetbalsupporter die na de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Liverpool vermist was geraakt. De jongeman is veilig en wel terecht. Dat heeft zijn vader Neil bevestigd via Facebook.
Blackham was woensdag naar Brugge afgereisd voor de wedstrijd, maar kwam nadien niet opdagen voor de geplande terugreis. Omdat zijn gsm bij de Belgische politie was binnengebracht en hij zelf onbereikbaar bleef, sloeg zijn familie alarm. Ook de Brugse politie startte een onderzoek en nam contact op met de Britse autoriteiten.
Zijn vader heeft intussen opnieuw contact gehad met zijn zoon. “Ik heb hem net gesproken. Hij is erin geslaagd om terug te keren naar Londen”, liet hij opgelucht weten. Hij bedankte ook iedereen die de oproep had verspreid en de familie had gesteund tijdens de zoektocht.
Een bezoek aan Brugge voor de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Liverpool is voor de familie van Elliott Blackham uitgedraaid op een bijzonder onzekere situatie. De Engelse supporter is sinds woensdagavond spoorloos verdwenen. De lokale politie is een onderzoek gestart.
Blackham was samen met enkele andere Liverpool-fans naar België afgereisd voor het duel, dat door de Engelsen met 0-3 werd gewonnen. Na de wedstrijd verloor zijn omgeving echter elk contact met hem, schrijft Het Nieuwsblad. In totaal waren er ongeveer 1.700 supporters van Liverpool in Brugge.
Vader slaat alarm na verdwijning
Donderdag trok zijn vader Neil aan de alarmbel. De gsm van Elliott werd bij de politie binnengebracht, maar zelf bleek hij niet op de bus naar huis te zitten. Sinds middernacht in de nacht van woensdag op donderdag heeft de familie niets meer van hem vernomen.
Zijn vader maakt zich grote zorgen omdat zijn zoon zich mogelijk zonder telefoon in een vreemde stad bevindt. Hij roept iedereen die informatie heeft op om contact op te nemen.
Politie onderzoekt verschillende pistes
Ook de Brugse politie is intussen op de hoogte en heeft contact met de Britse Lancashire Police. De Britse ambassade werd eveneens ingelicht. “Er wordt inderdaad een onderzoek gestart”, bevestigt politiewoordvoerster Lien Depoorter. “We staan in contact met de Engelse politie.”
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Of het om een onrustwekkende verdwijning gaat, is voorlopig nog niet duidelijk. De politie houdt rekening met verschillende mogelijkheden, waaronder de piste dat Blackham zijn telefoon verloor en zijn bus miste. Intussen wordt onderzocht wat er precies met de Liverpool-supporter is gebeurd.
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