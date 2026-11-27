Vader van vermiste Liverpool-supporter komt met nieuws

Een bezoek aan Brugge voor de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Liverpool is voor de familie van Elliott Blackham uitgedraaid op een bijzonder onzekere situatie. De Engelse supporter is sinds woensdagavond spoorloos verdwenen. De lokale politie was een onderzoek gestart, maar dat lijkt nu overbodig