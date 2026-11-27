Adriano Bertaccini is bezig aan een opvallende comeback bij Anderlecht. De aanvaller leek enkele maanden geleden nog op weg naar de uitgang, maar dwingt Vitor Bruno intussen steeds nadrukkelijker om rekening met hem te houden. Ook de supporters zijn helemaal mee: na zijn doelpunt tegen OFI Kreta werd zijn naam opnieuw luidkeels gescandeerd.

De 26-jarige spits viel donderdag in Griekenland na 71 minuten in en legde in de slotfase de 1-3-eindstand vast. Het was zijn eerste Europese doelpunt uit zijn carrière. Eerder had hij tegen OH Leuven al de beslissende strafschop benut. Zijn invalbeurten beginnen zo steeds vaker een concrete impact te hebben.

Van overbodig naar bijzonder efficiënt

De cijfers maken zijn verhaal nog opvallender. Bertaccini zit dit seizoen aan vijf doelpunten in amper 154 speelminuten, goed voor gemiddeld één goal om de 31 minuten. Daarmee is hij veruit een van de efficiëntste afwerkers bij paars-wit. Ook Giulian Biancone stak na de wedstrijd zijn bewondering niet onder stoelen of banken en prees vooral het sterke mentale karakter van zijn ploegmaat.

Dat is een opmerkelijke ommekeer, want Bertaccini verdween eerder uit de plannen en mocht zelfs vertrekken. Een terugkeer naar ex-club STVV kwam er niet en de aanvaller moest lange tijd tevreden zijn met beperkte speelminuten. Vorig seizoen was hij bij STVV nochtans een van de smaakmakers, met 21 competitiedoelpunten en vier assists in 36 wedstrijden. Anderlecht betaalde ruim vijf miljoen euro om hem naar het Lotto Park te halen.

Concurrentie wordt steeds groter

Een basisplaats ligt voorlopig niet voor de hand. Mihajlo Cvetkovic blijft een belangrijke optie en Tawfik Bentayeb maakte tegen OFI Kreta indruk met een doelpunt en een sterke prestatie. Toch wordt het voor Vitor Bruno steeds moeilijker om Bertaccini links te laten liggen. De aanvaller brengt niet alleen scorend vermogen, maar werkt ook mee zonder bal.

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Het contrast met de beperkte doelpuntenproductie van Anderlecht in de competitie is bovendien opvallend. Paars-wit had voor de Europese trip moeite om vlot tot scoren te komen, terwijl Bertaccini bij elke kans bijzonder efficiënt blijkt. Als hij dat rendement blijft aanhouden, zal zijn rol in de komende weken wellicht alleen maar groter worden.