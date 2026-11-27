Vincent Kompany staat opnieuw voor de groep, maar Bayern München beleeft momenteel een lastige fase. De Beierse club mist onder meer Harry Kane, Michael Olise en Manuel Neuer door blessures en won zijn voorbije twee wedstrijden niet: één nederlaag en één gelijkspel.

Na het gelijkspel tegen Keulen (1-1) moest Bayern ook de leidersplaats in de Bundesliga afstaan aan Borussia Dortmund. Tegelijk sluimert er onrust binnen de club. Joshua Kimmich uitte openlijk kritiek op de Bayern-top wegens de aanpak van het dossier rond Jamal Musiala.

Kompany houdt de blik op het veld

Vincent Kompany laat zich niet meeslepen door alle externe verhalen. Toen hij de vraag kreeg hoe hij en zijn spelers met de huidige situatie omgaan, reageerde de Belgische coach nuchter.

"Ik zal jullie moeten teleurstellen: niet iedereen houdt zich daarmee bezig", aldus Kompany.

"Daar is ook een reden voor. Het is niet omdat we naïef zijn of niet begrijpen wat er in de wereld gebeurt", voegde hij eraan toe.

Uitwedstrijd in Hamburg is de enige prioriteit

Voor Bayern München draait de aandacht volledig naar de eerstvolgende opdracht. "Er is één absolute prioriteit, en die begint morgen met de wedstrijd tussen Hamburg en Bayern. Dat is wat telt en dat is iets waar ik invloed op kan hebben."



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De coach ziet al genoeg werkpunten binnen zijn eigen selectie, zeker door de afwezigheden en de mindere recente resultaten. "We hebben aan onze kant al genoeg uitdagingen. We moeten er gewoon voor zorgen dat de ploeg klaar is om te strijden en deze wedstrijd te winnen. Dat vraagt veel werk en energie. Er blijft simpelweg niet veel tijd over om met andere zaken bezig te zijn", besloot Kompany.