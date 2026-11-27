Anderlecht heeft donderdagavond opnieuw een belangrijke stap gezet in de Europa League. Paars-wit won met 1-3 op het veld van OFI Kreta en boekte daarmee zijn derde opeenvolgende Europese overwinning. Trainer Vitor Bruno was na afloop bijzonder tevreden over de manier waarop zijn spelers de wedstrijd hadden aangepakt. Volgens de Portugese coach had Anderlecht het duel vrijwel voortdurend onder controle.

"We wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd zou worden, vooral op het vlak van intensiteit en agressiviteit", vertelde Bruno na afloop bij Sporza. Zijn spelers moesten daarom vooral het hoofd koel houden en het tempo bepalen. "We moesten de wedstrijd controleren met de bal. We moesten de bal bij hen weghouden en hen veel laten lopen, want zij zijn ook een ploeg die graag voetbalt en goed kan voetballen."

Bruno onthult wat hij tijdens de rust vertelde

Anderlecht ging dankzij doelpunten van Tawfik Bentayeb en Thelo Aasgaard met een comfortabele 0-2-voorsprong rusten. Toch vond Bruno dat zijn ploeg nog meer uit de wedstrijd kon halen. "Misschien hadden we er voor de rust zelfs nog eentje extra kunnen scoren."

Tijdens de pauze gaf hij dan ook een duidelijke opdracht mee. "Ik heb tegen de spelers gezegd dat ze het tempo niet mochten laten zakken. We moesten blijven doorduwen en de druk zelfs nog verhogen."

Die plannen werden kort na de rust doorkruist door een strafschop voor OFI Kreta. Taxiarchis Fountas bracht de Grieken opnieuw in de wedstrijd, maar Bruno zag geen reden om van zijn aanpak af te wijken. "Ik heb tijdens de wedstrijd ook geprobeerd om die boodschap aan de spelers over te brengen: blijf kalm, blijf ons eigen spel spelen en ga niet mee in het spel van de tegenstander." Anderlecht moest volgens hem vooral vermijden dat de wedstrijd uitdraaide op een fysieke strijd met veel omschakelingen.

Bruno legt uit waarom Bertaccini moest invallen

Om de Griekse verdediging opnieuw onder druk te zetten, besloot Bruno Adriano Bertaccini tussen de lijnen te brengen. "We wilden verticaler en scherper spelen en meer de diepte zoeken in de rug van hun verdediging." Die keuze pakte goed uit, want Bertaccini legde in de slotfase de 1-3-eindstand vast. De trainer benadrukte bovendien dat ook de andere invallers hun steentje hadden bijgedragen.



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Bruno wilde tot slot niet dat de overwinning als vanzelfsprekend werd beschouwd. Hij verwees naar eerdere sterke resultaten van OFI Kreta tegen Hoffenheim, PAOK en Olympiacos om de kwaliteiten van de tegenstander te benadrukken.

"Het is een volledig verdiende overwinning tegen een bijzonder moeilijke tegenstander", klonk het. De coach sloot af met bijzonder veel lof voor zijn selectie. "We moeten onze spelers dus alle lof geven. Ze hebben fantastisch werk geleverd."