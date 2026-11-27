Ondanks de zwakke eerste helft van Union en de late tegentreffer van KAA Gent heeft België een sterke Europese week achter de rug. Ons land klimt naar de derde plaats in de seizoensrangschikking 2026-2027, waarin de eerste twee landen een extra ticket voor de competitiefase van de Champions League krijgen.

De Belgische clubs hebben opnieuw punten verzameld voor de UEFA-coëfficiënt. RSC Anderlecht en STVV boekten zeges, terwijl Union Saint-Gilloise en KAA Gent gelijkspeelden. Samen leverde dat België een meer dan degelijke Europese week op.

Ons land sprokkelde in totaal 1,325 punt en eindigt daarmee als zevende in het weekklassement. Italië deed het deze week het best, voor Turkije en Engeland.

📈 Country coefficient points added this week (24-26 Nov): 🥇 🇮🇹 Italy +1.714 🥈 🇹🇷 Türkiye +1.600 🥉 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England +1.541 🇹🇷 Türkiye had a perfect week: all four Turkish clubs won, so they took every point on offer! 🇬🇷 Greece added nothing, with all four of their clubs beaten. 🇭🇷 Croatia, 🇨🇭 Switzerland, 🇧🇬 Bulgaria and 🇨🇾 Cyprus also stayed on zero. 👉 Live UEFA country ranking, projections and what-if scenarios at https://t.co/0fy6FxOQ9V — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 26, 2026

België derde in de seizoensranking

Wie enkel naar de ranking van het seizoen 2026-2027 kijkt, ziet België zelfs op het podium staan. De derde plaats is bijzonder interessant, want de twee best presterende landen krijgen aan het einde van de rit een bijkomend startbewijs voor de competitiefase van de Champions League.

Alleen Engeland en Portugal doen het sinds de start van het seizoen beter dan België. Dankzij de resultaten van deze week loopt ons land verder uit op achtervolgers als Duitsland, Spanje en Nederland.





🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England and 🇵🇹 Portugal finish the week in Top 2! 🇧🇪 Belgium with a huge +1.325 added today (incl. +0.125 bonus points) and jumps to 3rd! 🇪🇸 Spain with a horrible day with 3/3 defeats! 🇩🇰 Denmark adds +1.500, with FCK spoiling the perfect 4/4 week with a defeat in Andorra! https://t.co/pkF6KxecAj — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 26, 2026

Vijfjarige ranking blijft bepalend

Voor de verdeling van de reguliere Europese tickets wordt wel nog steeds gekeken naar de UEFA-ranking over vijf jaar. In dat klassement behoudt België de zevende plaats. De voorsprong op Nederland groeit daarbij verder aan. Portugal komt dan weer iets dichterbij, al blijft het verschil met de Portugezen nog behoorlijk groot.