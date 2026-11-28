BMW heeft de spelers van Real Madrid opnieuw in de watten gelegd. De officiële sponsor liet de Madrilenen een wagen uit zijn catalogus kiezen, en Thibaut Courtois ging voor een opvallend krachtige hybride.

BMW is intussen al vijf seizoenen partner van Real Madrid en zette die samenwerking opnieuw kracht bij met een wagen voor elke speler. De selectie mocht kiezen uit het aanbod van de Duitse constructeur. Voor Thibaut Courtois, die bekendstaat als autoliefhebber, betekent dat een nieuwe aanwinst voor zijn verzameling.

Courtois kiest voor de duurste BMW uit het aanbod

De doelman van de Rode Duivels viel net als heel wat ploegmaats voor de BMW XM Label. Die plug-inhybride beschikt over liefst 748 pk en heeft een geschatte prijs van 193.000 euro.

Thibaut Courtois and Bernardo Silva with their new BMW XM from the club 🚘⭐️ https://t.co/5GMQZTfEvA — Madrid Zone (@theMadridZone) November 26, 2026

Daarmee koos Courtois voor het duurste model in de BMW-catalogus die aan Real Madrid werd aangeboden. Volgens de Spaanse pers was de XM Label ook de populairste keuze in de kleedkamer van de Koninklijke.

Onder anderen Dumfries, Asencio, Carreras, Rodrygo, Bernardo Silva, Brahim, Bellingham, Huijsen, Konaté, Trent, Tchouaméni, Güler, Mendy en Rüdiger zouden eveneens voor dezelfde indrukwekkende bolide hebben gekozen.



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Mbappé houdt het opvallend bescheidener

Kylian Mbappé week dan weer af van de populairste keuze binnen de selectie. De Franse vedette ging voor een BMW iX3 50 xDrive, een volledig elektrische wagen met een waarde van ongeveer 70.000 euro.

Dat is dus ruwweg drie keer minder dan het prijskaartje van de BMW XM Label die Courtois en een groot deel van zijn collega’s uitkozen.