De RSCA Futures hebben vrijdagavond niets heel gelaten van Jong Genk. In Geel haalden de Brusselse beloften het met zware 0-5-cijfers. De thuisploeg moest na een halfuur met tien verder na een rode kaart voor Brad Manguelle, waarna Anderlecht helemaal overnam. Het is al de tweede overtuigende zege op korte tijd, nadat eerder ook Club NXT met 4-0 opzij werd gezet.

Toch was het aanvankelijk geen walk-over. Jong Genk hield stand, maar vlak voor rust opende Noa Ojea de score. Na de pauze nam Enzo Sternal de wedstrijd helemaal in handen. Het Franse toptalent benutte een strafschop en maakte later ook nog de 0-5. Tussendoor zette Pape Aliya N'Dao eveneens een penalty om.

Sternal blijft indruk maken, Flips duikt opnieuw op

Sternal is al weken een van de absolute smaakmakers bij de Futures. De Fransman haalt een bijzonder hoog niveau en bevestigde dat opnieuw met twee doelpunten. Anderlecht haalde hem weg bij Olympique Marseille en ziet steeds meer rendement van zijn investering. Zijn ontwikkeling bij de beloften wordt dan ook met veel interesse gevolgd.

Ook Alexis Flips liet opnieuw van zich spreken. De Fransman, die bij de Futures als dispensatiespeler extra ervaring moet brengen, maakte de 0-4 en leverde ook de assist voor de tweede treffer van Sternal. Zijn aanwezigheid is opvallend, want de aanvallende middenvelder speelde eerder al bij de A-kern, maar kon daar nooit helemaal doorbreken.

Kan Flips zich in de kijker spelen voor de winter?

Bij de jonge spelers van Anderlecht zou Flips zich voorbeeldig gedragen. Zijn mentaliteit en houding worden gewaardeerd en hij zou zelf ook bijzonder graag bij de Futures voetballen. Dat maakt zijn situatie interessant met het oog op de wintermercato. Als hij dit niveau kan aanhouden, kan hij zich opnieuw in de kijker spelen bij mogelijke geïnteresseerde clubs.

De ruime overwinning is bovendien belangrijk voor de positie van de Brusselaars in de Challenger Pro League. Na een moeilijke periode pakken de Futures opnieuw punten en springen ze over Jong Genk naar de elfde plaats. Met een wedstrijd minder gespeeld is er opnieuw wat ademruimte in de strijd onderin.



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