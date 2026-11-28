KVC Westerlo heeft zaterdag met 0-2 verloren van RAAL La Louvière, maar na afloop ging het vooral over een bijzonder controversiële VAR-beslissing. De Kemphanen zagen een aansluitingstreffer afgekeurd worden, tot grote frustratie van trainer Issame Charaï. Die spaarde zijn kritiek op de arbitrage absoluut niet.

Westerlo keek tegen een dubbele achterstand aan toen Lucas Mbamba de bal in doel werkte. Na een lange VAR-controle werd de treffer echter afgekeurd. Norman Bassette stond buitenspel en had een tegenstander een lichte duw gegeven. Volgens Charaï had dat helemaal geen invloed op de doelpuntenfase.

Charaï haalt zwaar uit naar arbitrage

"Wat mij ook nog enorm teleurstelt, is dat ze die goal afkeuren. Ik vind het een pure schande, écht", reageerde Charaï bijzonder scherp bij DAZN. De trainer had scheidsrechter Wesli De Cremer ook persoonlijk om uitleg gevraagd.

"Er is totaal geen interference. Hij kwam dan met de uitleg dat Norman Bassette een duw gaf. Alsjeblieft... Er was een handoplegging en hij kon op dat moment niet aan de bal, dus ik begrijp totaal niet waarom die goal wordt afgekeurd", ging de Westerlo-coach verder.

🧐 | Geen aansluitingstreffer voor KVC Westerlo.Volgens de VAR gaf Norman Bassette vanuit een buitenspelpositie een duwtje en nam hij zo toch deel aan het spel. 🖥️🚩 #WESRAL https://t.co/XD6Rt8zpYh — DAZN België (@DAZN_BENL) November 28, 2026

Charaï begreep vooral niet waarom de fase zo lang onderzocht moest worden. Volgens hem duurde het tien minuten voor de beslissing viel. "De scheidsrechter vertelde me dat Bassette duwde, maar hij was de tweede zone aan het dekken. Ik zeg: 'Je hebt toch gevoetbald? Die bal werd gedevieerd, hij kon er nooit meer aan.'"



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De trainer is ervan overtuigd dat zijn ploeg nog een kans had gekregen om terug te komen. "Met extra tijd erbij hadden we nog een dik kwartier. Met het publiek erachter hadden we zeker het verschil nog willen of kunnen maken, maar dat pakten ze ons af." Charaï sloot zijn betoog bijzonder ontgoocheld af. "Ik begrijp er totaal niks van. Dat het doelpunt wordt afgekeurd, is opnieuw spijtig voor het Belgisch voetbal."