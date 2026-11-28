Senne Lammens beleefde bij Manchester United een avond met twee gezichten tegen Sporting CP. De Belgische doelman pakte een strafschop, maar veroorzaakte later zelf een tweede penalty. Trainer Mauricio Pochettino sprong na afloop in de bres voor zijn keeper.

De Engelse pers spaarde Senne Lammens niet na het 2-2-gelijkspel van Manchester United op het veld van Sporting CP. De Rode Duivel hield eerst een strafschop van Luis Suárez tegen, al was die penalty ook niet bepaald onhoudbaar getrapt. Zijn latere fout, die een nieuwe strafschop opleverde, woog voor enkele Britse media echter veel zwaarder. Een beoordeling van 2 op 10 volgde.

Lammens kende dit seizoen al enkele moeilijke momenten, maar binnen Manchester United kreeg hij steun. Niet alleen vanuit de kleedkamer: ook kersvers coach Mauricio Pochettino verdedigde zijn doelman openlijk na de wedstrijd in Portugal.

Pochettino springt in de bres voor Lammens

"Voor mij hoort dit soort situaties bij voetbal. Het gebeurt. Ik zal mijn spelers in zulke omstandigheden altijd verdedigen", vertelde de Argentijnse trainer op zijn persconferentie.

Pochettino wees daarbij niet uitsluitend naar zijn doelman. "In dergelijke gevallen moeten we ook over verantwoordelijkheid spreken. Het is onze verantwoordelijkheid om spelers in de best mogelijke omstandigheden te laten presteren", klonk het.

Lammens traint mee als veldspeler

Op training kreeg Lammens aan het einde van de week vervolgens een opmerkelijke opdracht. De doelman werkte niet afzijdig met de andere keepers, maar sloot aan bij de veldspelers. Daarbij kwam hij vaak aan de bal met de voeten.



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Lammens playing outfield today in training, I wonder what Pochettino is cooking https://t.co/cFkQJTgxA7 — AB⚕ (@AbsoluteBruno) November 27, 2026

Dat een keeper aan zulke oefenvormen deelneemt, is niet helemaal uitzonderlijk, al zie je het op topniveau niet elke dag. Mogelijk wil Pochettino de Belg meer vertrouwen geven in zijn spel met de bal aan de voet. Wat precies achter de keuze schuilt, is voorlopig niet duidelijk.

Basisplaats lijkt niet in gevaar

Een plaats op de bank lijkt Lammens ondanks zijn laatste fout niet meteen te moeten vrezen. De concurrentie op Old Trafford bestaat uit de ervaren Karl Darlow (36) en Tom Heaton (40), terwijl de 24-jarige Dermot Mee wel uit de eigen opleiding komt maar nog nooit voor het eerste elftal uitkwam.

Manchester United ontvangt zaterdag om 16 uur Brentford en kan de punten bijzonder goed gebruiken. Hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt voor de twintigvoudige Engelse landskampioen: de club is volop verwikkeld in de strijd om het behoud.