Boli Bolingoli, de neef van Romelu Lukaku, zit sinds de zomer zonder club, maar denkt nog niet aan stoppen. Na een blessuregevoelige passage bij Standard wil de 31-jarige linksachter bewijzen dat hij nog altijd van waarde kan zijn. Tegen eind januari wil hij duidelijkheid over zijn toekomst.

Boli Bolingoli vertrok afgelopen zomer transfervrij bij Standard, na opnieuw een seizoen waarin blessures zijn ritme verstoorden. De ex-speler van de Rouches, die eerder in zijn loopbaan ook voor Club Brugge uitkwam, sprak zondag voor de topper op Sclessin met de collega's van de IPM-groep over zijn huidige situatie.

Standard bood geen nieuw contract aan

De 31-jarige linksachter begrijpt waarom Standard besliste om niet met hem door te gaan. "Was ik verrast dat Standard mij geen nieuw contract aanbood? Iedereen kent de financiële situatie van de club. Ze hebben me duidelijk gemaakt dat ik op het veld onvoldoende meerwaarde had gebracht. Dat begrijp ik ook, want vorig seizoen heb ik nauwelijks gespeeld", vertelde Bolingoli.

Zijn blessureleed zette een flinke rem op zijn passage in Luik. Toch is de verdediger ervan overtuigd dat hij nog niet afgeschreven is. "Vandaag ben ik fysiek en mentaal klaar om te tonen waartoe ik nog in staat ben. Er waren enkele gesprekken, maar geen enkel project is concreet geworden."

Daarbij kreeg Bolingoli zelfs een opmerkelijk voorstel. "Ik heb de vraag gekregen of ik ergens gratis kon spelen. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik nog steeds echte meerwaarde kan bieden."

Bolingoli geeft zichzelf tijd tot eind januari

Na zes maanden zonder werkgever beseft Bolingoli dat de druk toeneemt. Als er deze winter geen nieuwe club komt, dreigt zijn zoektocht naar een contract nog moeilijker te worden. Stoppen is voorlopig echter niet aan de orde.





"Ik wil niet op deze manier stoppen", klinkt het duidelijk. "In mijn hoofd wil ik nog spelen tot mijn 35e. Ik geef mezelf tot eind januari om mijn situatie te evalueren. Maar mijn prioriteit is nu een club vinden."

Bolingoli, de neef van Romelu en Jordan Lukaku, hoopt dus in de komende weken nog een ploeg te vinden waar hij opnieuw speelminuten en vertrouwen kan opbouwen.