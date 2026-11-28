Niet enkel in de Jupiler Pro League en Challenger Pro League stonden op zaterdag leuke wedstrijden op het programma. Dat was ook het geval in diverse Europese topcompetities. En dat had zo zijn gevolgen voor een aantal topclubs.

Bundesliga: Bayern verliest opnieuw punten

Bayern München heeft zich niet kunnen herpakken met een nieuwe tegenvaller op het veld van Hamburg. De ploeg van Vincent Kompany bleef wel overeind, maar het scoreloze gelijkspel onderstreept dat de Duitse recordkampioen in een moeilijke periode zit.

Bayern München moest het in Hamburg stellen zonder Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Ismael Saibari, Serge Gnabry, Alphonso Davies en Manuel Neuer. Voor Vincent Kompany was het een speciale verplaatsing naar zijn voormalige club. Ook HSV miste met Albert Sambi Lokonga een bekende naam.

Bayern domineert, maar vindt geen opening

Na de nederlaag tegen Lille in de Champions League wilde Bayern meteen reageren. De bezoekers namen in de eerste helft nadrukkelijk de bal voor hun rekening: met 77 procent balbezit hielden ze Hamburg grotendeels weg van het eigen doel. De thuisploeg kwam voor rust slechts één keer tot een doelpoging.

Toch leverde die dominantie nauwelijks uitgespeelde kansen op. Bayern had controle, maar miste creativiteit en scherpte in de zone van de waarheid. De frustratie nam zichtbaar toe bij de bezoekers.

Kimmich verliest zijn kalmte

Vlak voor de rust maakte Joshua Kimmich de situatie nog ingewikkelder voor de ploeg van Kompany. De Duitse international reageerde op provocaties van een tegenstander door aan diens haar te trekken en kreeg daarvoor rood.



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Met tien tegen elf bleef Bayern ook na de pauze veel aan de bal, goed voor ongeveer 70 procent balbezit. Veel gevaar leverde dat niet meer op. Hamburg kreeg in de omschakeling zelfs de beste mogelijkheden om de wedstrijd naar zich toe te trekken.

Dortmund kan kloof vergroten

Bayern vond geen manier om het verschil te maken en moest zich uiteindelijk tevredenstellen met 0-0. Een resultaat dat de zorgen in München alleen maar voedt. Als Borussia Dortmund zondag van Bayer Leverkusen wint, kan het zijn voorsprong aan de leiding in de Bundesliga uitbreiden tot vier punten.

Premier League: Manchester United steeds dieper in de problemen

Het kan echter nog erger. Vraag maar aan Manchester United, dat momenteel op een degradatieplaats staat. Op het halfuur had Wilson er al 0-2 van gemaakt voor de bezoekers uit Brentford, iets waar Senne Lammens en co niet meer van herstelden. Een kwartier voor tijd werd het zelfs nog 0-3 én 0-4. Ook na dit weekend zullen ze dus voorlaatste of laatste blijven in het klassement.