Beerschot blijft indruk maken in de Challenger Pro League. De Antwerpse club won zaterdagavond met 2-4 op het veld van Lokeren en boekte daarmee zijn elfde overwinning in twaalf wedstrijden, ofwel zijn tiende zege op rij. Goed voor een clubrecord Nochtans zag het er in de openingsfase bijzonder slecht uit voor de bezoekers.

Lokeren begon namelijk verschroeiend aan de partij. Na negen minuten opende Maxime Pau de score en amper drie minuten later verdubbelde Salim Ben Seghir de voorsprong. Beerschot keek al bijzonder snel tegen een 2-0-achterstand aan, maar weigerde zich gewonnen te geven.

Beerschot draait wedstrijd helemaal om

Na 27 minuten bracht Anas Haj Mohamed de spanning terug met de aansluitingstreffer. Lang moesten de bezoekers niet wachten op de gelijkmaker, want twee minuten later hing D'Margio Wright-Phillips de bordjes alweer gelijk. De vroege voorsprong van Lokeren was daarmee volledig weggewerkt.

Beerschot rook bloed en ging op zoek naar meer. In de 42e minuut zorgde Mats Rits zelfs voor de 2-3, waardoor de bezoekers met een voorsprong konden gaan rusten. Voor Lokeren werd de situatie vlak voor de pauze nog erger. Robin Denuit kreeg zijn tweede gele kaart en moest na een VAR-controle het veld verlaten.

Wright-Phillips maakt het helemaal af

Met een man minder stond Lokeren na de rust voor een bijzonder moeilijke opdracht. De thuisploeg moest een achterstand ophalen tegen de autoritaire leider, die bovendien steeds meer vertrouwen had gekregen door de spectaculaire ommekeer. Beerschot slaagde erin de voorsprong vast te houden.



In de 79e minuut maakte Wright-Phillips uiteindelijk alle twijfels ongedaan. De aanvaller scoorde zijn tweede doelpunt van de avond en legde daarmee de 2-4-eindstand vast. Beerschot telt nu 33 punten uit twaalf wedstrijden en blijft stevig aan de leiding staan. Voor Lokeren is het een bijzonder zure nederlaag na een droomstart. De thuisploeg blijft voorlopig steken op veertien punten.