Thibo Baeten heeft zich met een uitspraak over GTA 6 de woede van Gertjan Verbeek op de hals gehaald. De Belgische aanvaller van Go Ahead Eagles vertelde dat hij liever een videogame speelde dan naar de Champions League-wedstrijd tussen Real Madrid en PSV te kijken. De voormalige Nederlandse trainer kon zijn oren niet geloven.

Go Ahead Eagles neemt het zaterdagavond op tegen PSV. De Eindhovenaren verloren dinsdag met 5-1 op het veld van Real Madrid, maar Baeten had die wedstrijd niet bekeken. Bij RTV Oost verklaarde hij dat hij GTA 6 had gespeeld om zijn hoofd leeg te maken en zich vervolgens volledig op PSV te kunnen concentreren.

Verbeek haalt bijzonder zwaar uit

Die uitleg viel bijzonder slecht bij Gertjan Verbeek. De voormalige trainer van onder meer Feyenoord en FC Twente spaarde de Belg niet bij RTV Oost. Volgens hem getuigt de uitspraak van een gebrek aan professionaliteit.

"Deze jongen is niet slim, dat is mij nu wel duidelijk", zegt Verbeek. "Dat was tijdens het voetbal al duidelijk, maar dat is me nu, in dit interview, nog duidelijker geworden."

De analist vroeg zich bovendien af hoelang Baeten achter zijn spelcomputer had gezeten. Hij opperde zelfs dat de aanvaller mogelijk tot vier uur 's nachts had gespeeld, al had hij daar geen bewijs voor. "Wat een lul-de-behanger is dat", klonk het.

Verbeek zou bijzonder zware straf uitdelen

Daar bleef het niet bij. Verbeek vond het onbegrijpelijk dat een profvoetballer de kans laat liggen om zijn volgende tegenstander aan het werk te zien. Volgens hem valt dat moeilijk uit te leggen aan de supporters van Go Ahead Eagles.





"En daar moet je dan de wedstrijden mee winnen. Dat moet jouw ploegje zijn. Tjonge, jonge, jonge. Dit zou voor mij reden zijn voor ontslag op staande voet", ging Verbeek verder.

Baeten zal zich die woorden ongetwijfeld aantrekken, al blijft het voorlopig bij kritiek van een analist. Zaterdag wacht hem met PSV een bijzonder lastige tegenstander.