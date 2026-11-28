RSC Anderlecht deed een prima zaak in Europa, door te gaan winnen met 1-3 bij OFI Kreta. Toch was Johan Boskamp niet meteen onder de indruk van wat paars-wit allemaal liet zien. Wel integendeel zelfs eerder: hij was zichtbaar teleurgesteld.

RSC Anderlecht heeft met 1-3 gewonnen op bezoek bij OFI Kreta. Daardoor deden ze ook meteen een prima zaak in de stand van de Europa League en zo mag paars-wit nu ook openlijk dromen van de top-24 en zelfs van de top-8.

RSC Anderlecht staat er goed voor in Europa League, maar ...

Met 9 op 15 staan ze momenteel elfde, op amper een puntje van het nummer 8 NEC Nijmegen. De drie tegenstanders die Anderlecht nog voor de kiezen krijgt (Hoffenheim, Sunderland en Marseille) staan alledrie onder paars-wit.

En dus mag er misschien wel gedroomd worden van een top-8, al zal dat niet makkelijk zijn. De overwinning in Kreta is wel goed om zeker de top-24 te halen, al is dat mathematisch eigenlijk ook nog niet helemaal zeker voor Anderlecht.

Altijd iets met de Hollanders?

Is Vitor Bruno dan toch een tactisch genie en heeft iedereen zich in hem vergist? "Nou, dat weet ik nog niet zo. Ik ben blij dat ze gewonnen hebben, maar ik kan niet zeggen dat ik genoten heb. Ik vond het maar een heel matige partij daar in Kreta", is Johan Boskamp streng.

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En hij ging verder in zijn analyse in Het Belang van Limburg: "Ik denk niet dat ze buiten die late goal nog een bal tussen de palen hebben getrapt in de tweede helft. En na affluiten was er ook weer dat gezeik met Llansana. Altijd hetzelfde met die Hollanders!"