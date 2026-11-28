Het plotse afscheid van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels blijft voor heel wat vraagtekens zorgen. Ook analist Johan Boskamp heeft zijn mening klaar over de beslissing van de spits. In Het Belang van Limburg spaart de Nederlander zijn kritiek niet en vindt hij vooral dat Lukaku zelf duidelijkheid moet verschaffen.

Sinds Lukaku aankondigde niet langer voor de nationale ploeg uit te komen, doen verschillende verklaringen de ronde. Zijn advocaat en vertrouwenspersoon Sébastien Ledure liet verstaan dat de spits geen speelminuten uit medelijden wilde krijgen. Volgens Boskamp klopt die redenering echter niet helemaal.

"Maar die kreeg hij toch ook niet? Dat was het net. Hij moest eerst een basisplaats veroveren bij Fenerbahçe. Zo werkt het nu eenmaal, toch? Ik zie het probleem niet", reageert Boskamp scherp.

Boskamp heeft weinig geduld met alle speculaties

Ook de uitspraak van Axel Witsel over mentale vermoeidheid overtuigt de analist niet. Witsel had aangegeven dat Lukaku mentaal vermoeid was, maar Boskamp heeft moeite met die uitleg. "Oververmoeid ... Het blijft maar een spelletje hé. Als hij wil stoppen, is dat zijn goed recht. Maar zeg het dan ook gewoon."

Vooral de vele geruchten over de werkelijke reden achter zijn afscheid storen Boskamp. "Dus gaat iedereen maar gekke dingen de wereld insturen. Over bommen die gaan ontploffen en weet ik wat. Ik vraag me echt af wat daar het nut van is. Als Romelu iets wil zeggen, dan moet hij dat zelf doen. Hij is een grote jongen."

Einde van een indrukwekkend interlandverhaal?

Lukaku laat met zijn beslissing een enorme leegte achter bij de Rode Duivels. De topschutter aller tijden verzamelde 135 interlands en maakte daarin 94 doelpunten. Hij was actief op vier wereldkampioenschappen en drie Europese kampioenschappen en groeide jarenlang uit tot een van de absolute gezichten van het Belgische voetbal.





Of er ooit nog een ommekeer komt, is voorlopig onduidelijk. Boskamp heeft alvast weinig begrip voor de manier waarop de situatie momenteel aansleept. "Nu loopt iedereen over hem te zeiken, maar zegt hij zelf helemaal niets. Sorry, maar dat vind ik waardeloos. Hij moet stoppen met de zielige jongen uit te hangen en zelf voor duidelijkheid zorgen. Klaar!"