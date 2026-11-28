De verrassing in de Conference League tot dusver is misschien wel STVV. De Kanaries zijn nu al zeker van Europese overwintering en spelen zelfs nog mee voor de top-8 in de League Phase van de derde Europese Beker. En dus is ook Johan Boskamp vol lof.

STVV maakte indruk op heel Europa en dus ook op Johan Boskamp: "Echt klasse hoor! En wat een wereldgoal van die kleine Japanner! Het is echt ongelofelijk wat ze aan het doen zijn. Als je kijkt tussen wat voor clubs ze staan in de stand. Dat zijn geen pannenkoeken."

Het is ook inderdaad het geval: STVV staat tussen clubs als Monaco, Brighton en Ajax. Met 10 op 12 staan ze op een wonderbaarlijke derde plaats in de stand, waardoor de top-24 nu al zeker is en er ook van de top-8 luidop gedroomd mag gaan worden.

STVV maakt indruk op Johan Boskamp

Al moet er natuurlijk nog gespeeld worden tegen Ajax Amsterdam in eigen huis. Een galawedstrijd, maar toch ook een kans om écht indruk te maken. Al is Johan Boskamp door de huidige stand ook al bijzonder in de wolken, laat hij weten in Het Belang Van Limburg.

"Monaco, Brighton, Ajax, ... En daartussen staat STVV. Een groots klein cluppie. Dan is het toch heel knap wat die Japanners daar hebben opgebouwd. Het begint een beetje te lijken op Union SG. Alleen beginnen die tegenwoordig pas te voetballen vanaf de tweede helft.”

Wat met de Limburgse derby?



Dit weekend speelt STVV tegen KRC Genk. Dat zou wel eens leuk kunnen worden volgens de Nederlandse analist: "Wat ik denk te zullen zien? Twee ploegen die willen voetballen. Met dank aan hun coaches, die geen schrik hebben om jonge spelers kansen te geven. Dat zijn dingen die ik graag zie. Hopelijk blijft alles errond ook een beetje rustig, want die Limburgse derby leeft waanzinnig hard. Als iedereen normaal doet, is het een van de leukste wedstrijden van het seizoen.”