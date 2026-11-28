Thiago Silva denkt nog niet aan stoppen. De 42-jarige centrale verdediger, die in 2021 de Champions League won met Chelsea en jarenlang successen vierde bij PSG, heeft zijn contract bij Fluminense met één seizoen verlengd.

Thiago Silva blijft maar doorgaan. De 42-jarige verdediger keerde in de zomer van 2026 terug naar Fluminense, de club waar hij werd opgeleid, en groeide er meteen uit tot een vaste waarde. De Braziliaanse club heeft nu bevestigd dat Silva ook in 2027 voor Fluminense zal spelen.

"Het kon niet anders, Monstro… De beste centrale verdediger uit de geschiedenis van het voetbal, Thiago Silva, heeft zijn contract verlengd en blijft bij Fluminense tot het seizoen 2027", schrijft de club uit Rio de Janeiro in haar mededeling.

Não podia ser diferente, Monstro… Melhor Zagueiro da História do Futebol, Thiago Silva renovou e segue no Fluminense Football Club para a temporada 2027. #OMonstroFica https://t.co/q6gV1FNm62 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 27, 2026

Van Fluminense naar PSG-legende en Champions League-winst

Silva genoot zijn jeugdopleiding bij Fluminense. Na een eerste, weinig succesvolle Europese passage bij FC Porto en Dinamo Moskou brak hij tussen 2006 en 2008 door bij zijn Braziliaanse opleidingsclub. Daarna volgde een terugkeer naar Europa via AC Milan, waar hij snel uitgroeide tot een van de sterkste verdedigers op de Europese velden.

Met Milan veroverde hij in 2011 de Italiaanse landstitel. Een jaar later trok hij naar Paris Saint-Germain, waar hij een clubicoon werd. Tussen 2013 en 2020 pakte de Braziliaan zeven Franse titels met de Parijzenaars. Van 2020 tot 2024 droeg Silva het shirt van Chelsea.





Daar voegde hij in 2021 de Champions League toe aan zijn indrukwekkende palmares. Na een eerste terugkeer naar Fluminense in 2024-2025 volgde begin 2026 nog een passage bij FC Porto, voor hij in de zomer opnieuw naar Brazilië trok. De voormalige Braziliaanse international, goed voor 113 interlands, lijkt zijn carrière nu bij Fluminense te willen afsluiten. Of 2027 ook werkelijk zijn laatste seizoen wordt, valt bij Thiago Silva uiteraard nog af te wachten.