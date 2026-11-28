Met een overwinning had Charleroi op gelijke hoogte kunnen komen met Club Brugge en de druk kunnen opvoeren op KAA Gent, dat zondag op bezoek gaat bij Union Saint-Gilloise. Maar de Zebra's lieten opnieuw punten liggen in eigen huis, dit keer tegen SK Beveren.

Charleroi ontving zaterdag SK Beveren en had iets recht te zetten tegenover de eigen supporters. Tegen STVV had de ploeg eerder al een overwinning uit handen gegeven. Bovendien kon Charleroi bij winst oprukken naar de tweede plaats, naast Club Brugge.

Misschien speelde de koude in het Stade du Pays de Charleroi een rol, want hoewel de eerste helft best aangenaam was om naar te kijken, lag het tempo niet bijzonder hoog. Dat kwam Christian Brüls goed uit. De ervaren middenvelder kon rustig zijn spel spelen en strooide met uitstekende passes.

Schenk en Koné staan paraat, maar krijgen weinig werk

Beveren had het meeste balbezit, maar Charleroi creëerde de beste kansen. Al moest Mohamed Koné in de zevende minuut wel ingrijpen na gevaarlijk balverlies van Nzita.

Patrick Pflücke kwam weinig aan de bal, maar met een knappe pass bracht hij Jakob Romsaas in stelling. Via doelman Schenk belandde diens poging tegen de paal (18'). Vijf minuten later trof ook een voorzet van Nzita, die door niemand werd aangeraakt, het doelhout.

Daarna zakte het tempo verder weg. Beveren kon nog één keer dreigen via Jearl Margaritha. De international van Curaçao haalde stevig uit, maar Koné pakte uit met een knappe redding (43').





Ook na de rust kwam er nauwelijks meer vaart in de wedstrijd. Integendeel, de kwaliteit van het spel ging geleidelijk achteruit. Bij Charleroi speelde Noah Solheid wel een uitstekende wedstrijd als vervanger van de geschorste Ousou. Achterin stond de thuisploeg bijzonder stevig, maar een doelpunt bleef uit.

Charleroi treft nog twee keer de lat

Vooral Patrick Pflücke had het geluk niet aan zijn zijde. Na een goede pass van Mbemba kreeg hij centraal voor doel een uitstekende kans, maar zijn schot spatte uiteen op de lat (62').

Enkele minuten later overkwam hem precies hetzelfde. Ditmaal profiteerde hij van een minder geslaagde tussenkomst van Schenk, maar opnieuw stond de lat in de weg (68'). Aurélien Scheidler werkte de rebound wel binnen en liet het stadion ontploffen, alleen stond de spits duidelijk buitenspel.

Die afgekeurde treffer was een flinke domper voor Charleroi. Beveren profiteerde bijna meteen. Victor Olatunji stuurde Margaritha met een schitterende pass diep, maar Koné pakte opnieuw uit met een geweldige redding. Vervolgens voorkwam Cissé met een uitstekende defensieve ingreep de 0-1 (75').

Het bleek de laatste grote kans van de wedstrijd. De wissels brachten aan beide kanten te weinig verandering. Beveren probeerde in de slotfase nog het meest om de overwinning binnen te halen, maar zonder succes.

Charleroi laat zo opnieuw twee dure punten liggen voor eigen publiek. Bovendien wachten de Zebra's binnenkort enkele thuiswedstrijden achter gesloten deuren. Een bijzonder ongelukkig moment, zeker omdat KAA Gent zondag nog op bezoek moet bij Union. Met een overwinning had Charleroi een uitstekende zaak kunnen doen in het klassement.