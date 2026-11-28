Christian Burgess heeft meer uitleg gegeven over de bizarre manier waarop hij zijn enkelblessure opliep. De 35-jarige verdediger van AA Gent staat al een tijdje aan de kant na een enkelfractuur en zal nog maanden moeten revalideren. Zijn terugkeer op het veld is voorlopig voorzien voor februari.

De Brit liep de blessure op tijdens een intensieve training, zonder dat er een tegenstander aan te pas kwam. Hij zette zijn voet verkeerd neer en overstrekte daarbij zijn enkel. "Ik dacht aanvankelijk dat ik misschien de dag nadien nog kon spelen. Maar ik voelde meteen een scherpe pijn. Ik had direct door dat het ernstig was", vertelt hij daarover in Het Nieuwsblad.

Operatie aan uiteinde van scheenbeen

Bij verder onderzoek bleek dat het uiteinde van zijn scheenbeen was afgebroken en in het enkelgewricht terechtgekomen. Daardoor was een operatie noodzakelijk. Burgess werd vorige week opnieuw geopereerd om het gewricht schoon te maken. Een eerdere blessure tijdens een wedstrijd zou mogelijk een rol gespeeld hebben, al is dat niet zeker.

De verdediger hoopt in januari opnieuw op het trainingsveld te staan, met als doel om midden februari wedstrijdfit te zijn. "Als het sneller kan, graag, maar dat is wat de chirurg na de operatie heeft gezegd. Het is nu vooral afwachten", klinkt het.

Gemis van Mister Union

Voor Burgess is de blessure extra zuur omdat hij zondag graag teruggekeerd was naar Union, zijn voormalige club. Hij had die confrontatie al maanden geleden in zijn agenda aangeduid.



"Ik keek er sinds mijn komst naar Gent naar uit om eind november terug te keren naar het Dudenpark en iedereen opnieuw te zien. Helaas zal dat alleen als toeschouwer zijn, samen met mijn vrouw."