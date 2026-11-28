Christian Burgess keert morgenavond voor het eerst sinds zijn vertrek bij Union Saint-Gilloise terug naar het Dudenpark. De Engelse verdediger kan door een blessure niet spelen, maar kijkt wel uit naar een emotionele avond bij zijn voormalige club.

Zes jaar lang was Christian Burgess een vaste waarde in het Dudenpark. Morgenavond beleeft de Engelsman zijn eerste terugkeer naar Union Saint-Gilloise sinds zijn vertrek afgelopen zomer, al zal hij deze keer niet in de kleedkamer van de thuisploeg zitten.

Moeilijke avond voor Burgess in het Dudenpark?

De verdediger van AA Gent draagt nog altijd een warm gevoel mee voor de club waar hij uitgroeide tot aanvoerder en publiekslieveling. In een gesprek met Le Soir vertelt hij dat de terugkeer heel wat losmaakt. "Het zal fantastisch zijn om de spelers, supporters, staf en directie terug te zien. Er zullen veel emoties bij komen kijken", aldus Burgess.

De voormalige kapitein van Union is al enkele weken geblesseerd en moet de wedstrijd dus vanuit de tribune volgen. Dat verandert niets aan zijn zin in dit speciale duel. "Ik had natuurlijk liever op het veld gestaan, maar dat is voetbal, dat is het leven. Zodra de kalender bekend was, had ik deze datum aangeduid." En ondertussen gaat het niet denderend met Gent: "Dat is frustrerend om te zien. Ik heb geen invloed meer ... Op het veld kan ik de meeste waarde toevoegen."

Vertrek bij Union SG blijft hangen

Dat Burgess afgelopen zomer afscheid nam van Union, was geen vanzelfsprekendheid. Hij droeg de aanvoerdersband, groeide uit tot een van de gezichten van de club en had een sterke band met de achterban. Toch raakten beide partijen niet tot een akkoord over een nieuw contract.

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"Het was uiteraard een heel zware beslissing. Door de timing is het gelopen zoals het gelopen is. Ik had graag willen blijven, maar Union heeft zijn eigen structuur en plan. Ik vond dat ik meer verdiende dan het voorstel dat ik kreeg. Tegelijk ben ik heel blij dat ik voor Gent heb gekozen. Als wij geen kampioen worden, hoop ik dat Union de titel pakt", besluit Burgess.