Club NXT heeft woensdag indruk gemaakt in de Youth League. De Brugse beloften versloegen Liverpool na een spektakelwedstrijd met 4-3 en verzekerden zich zo al van een plaats in de volgende ronde. Jakke Van Britsom was met twee doelpunten een van de uitblinkers.

De Waaslander opende zelf de score en mocht ook een strafschop omzetten. Daarnaast waren er twee assists en een doelpunt van Tian Nai Koren. "We hebben een prima wedstrijd gespeeld. We zijn blijven werken en vechten, ook toen het telkens gelijk werd. We wisten waar de zwaktes van Liverpool lagen en zijn rustig gebleven", blikt Van Britsom terug in Het Nieuwsblad.

Finale blijft voorlopig nog ver weg

Club NXT is daarmee al zeker van overwintering in de Youth League. Vorig seizoen schopten de Brugse jongeren het tot de finale, maar Van Britsom wil de lat niet meteen zo hoog leggen. "Om even goed te doen als vorig seizoen, moeten we de finale halen. Maar het heeft geen zin om daar nu al over te stressen. We moeten match per match bekijken."

De Europese opsteker komt bovendien op een interessant moment. In de Challenger Pro League verloopt het seizoen voorlopig een stuk moeizamer. Met tien punten uit tien wedstrijden staat Club NXT elfde, net achter Lierse, dat zaterdag de tegenstander is.

Van Britsom gelooft in eigen kwaliteiten

Een overwinning kan de Bruggelingen dus wat ademruimte bezorgen in het klassement. Van Britsom beseft dat het niveau in de Challenger Pro League anders is dan in de Youth League, maar ziet geen reden tot paniek. "Het is een volledig ander platform. In de Challenger Pro League zijn we zeker geen zinkend schip."

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De jonge aanvaller heeft dan ook vertrouwen in de mogelijkheden van de Brugse kern. "We zijn gewapend om het iedere ploeg moeilijk te maken. We moeten voor niemand onderdoen. Het is aan ons om dat ook op het veld te tonen." Dat moet zaterdag tegen Lierse blijken.