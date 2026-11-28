Maxime Busi is nog maar enkele maanden bij Antwerp, maar draagt inmiddels al de aanvoerdersband. De 27-jarige rechtsachter werd begin oktober verrassend aangeduid als nieuwe kapitein door Marvin Compper. "Ik was verrast, omdat ik nieuw ben bij de club. Ik vond dat ik nog niet genoeg had getoond om die band te claimen", geeft hij toe in GvA.

Toch past de verantwoordelijkheid bij zijn karakter. "Mijn veeleisendheid, veerkracht, vriendelijkheid en optimisme maken mij een leider. Ik probeer anderen het goede voorbeeld te geven." Busi wil vooral vermijden dat de mindere resultaten de groep uit elkaar drijven. "Net in moeilijke omstandigheden wordt een groep hechter. We moeten accepteren dat het zwaar is, maar we gaan er samen voor."

Busi blijft geloven in de aanpak van Compper

De verdediger neemt het nadrukkelijk op voor zijn trainer, die steeds meer onder druk staat. "We werken met een van de beste coaches die ik in heel mijn carrière ben tegengekomen. Ik vertrouw erop dat het goed komt." Volgens Busi vraagt de nieuwe aanpak tijd, zeker omdat de spelers uit verschillende voetbalculturen komen. "Je kunt de dingen niet forceren."

Hij verwijst zelfs naar Paris Saint-Germain om zijn punt te maken. "Wie staat vandaag aan de top van het Europese voetbal? Luis Enrique met PSG. Ze wonnen twee keer op rij de Champions League, maar in zijn eerste seizoen gebeurde dat nog niet. Zo'n vaart zal het bij ons natuurlijk niet lopen, maar ik geloof erg in die langetermijnvisie."

Over de toekomst van Compper wil hij zich niet uitspreken: "Het is niet aan mij of de buitenwereld om daar een opvatting over te hebben. De directie zal daarover oordelen."

Ook Busi steekt hand in eigen boezem

De nieuwe kapitein beseft dat hij zelf nog niet op zijn beste niveau zit. Zijn voorbereiding verliep moeizaam nadat hij zijn toekomst na zijn periode bij Reims moest bepalen. "Ik ben een hypersensitief iemand. Ik had tijd nodig om die situatie te managen. Alleen trainen is helemaal iets anders dan je voorbereiden met een groep. Ik deed het wel, maar onvoldoende. Daardoor had ik fysieke kwaaltjes en een beetje overgewicht."



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Ook zijn achillespees speelt hem nog parten. "Het is nog niet top. De pijn verdwijnt stilaan, maar helemaal optimaal is het niet." Busi wil intussen vooral de jongeren bij Antwerp begeleiden. "Ik ben fan van individuele gesprekken. Geen officiële meetings, maar korte gesprekjes op het trainingsveld of in de kleedkamer. Zo dring je tot iemand door."