Royal Antwerp FC beleeft een bijzonder moeilijke periode. Met amper zes punten uit de laatste tien wedstrijden staat de Great Old onder grote druk. Toch wil trainer Marvin Compper niet zomaar zijn plannen overboord gooien. Volgens de Duitser is er meer nodig dan snel resultaten boeken om Antwerp opnieuw naar de top te brengen. "Zo zal Antwerp niet opnieuw een topclub worden", waarschuwt hij in Het Laatste Nieuws.

CEO Sven Jaecques en voorzitter Wouter Vandenhaute zijn uiteraard niet tevreden met de huidige resultaten. Compper beseft dat ook. En de druk van bestuur, fans en media groeit. "Ze vinden dat we te weinig punten hebben gepakt. En terecht. Maar je moet verder kijken dan de resultaten. Een seizoen is niet voorbij na twaalf speeldagen."

Compper wil niet elke week zijn plan omgooien

Jaecques had eerder duidelijk gemaakt dat Antwerp eerst resultaten moet boeken, vervolgens spelers moet ontwikkelen en daarna zijn eigen spelidee moet opleggen. Compper beseft dat hij op dat vlak voorlopig niet levert wat het bestuur verwacht. Toch weigert hij zijn aanpak volledig te wijzigen om op korte termijn punten te sprokkelen.

"De mensen willen alleen resultaten zien. De manier waarop boeit hen niet. Maar zo zal Antwerp niet opnieuw een topclub worden", stelt hij. Volgens Compper moet er een stabiele basis komen waarop de spelers kunnen terugvallen. "Als je elke week je plan omgooit om je eigen vel te redden of de fans te pleasen, creëer je geen structuur."

De Duitser gebruikt daarvoor een opvallende vergelijking met fitness. Wie telkens zomaar andere toestellen gebruikt zonder een plan te volgen, zal volgens hem op termijn weinig bereiken. Hij verwijst naar het belang van een duidelijke visie en een herkenbare speelstijl. Als voorbeeld haalt hij Union Saint-Gilloise aan, waar volgens hem succes gebouwd werd op het consequent vasthouden aan een bepaalde manier van voetballen.

Anderlecht wordt belangrijk examen

Dat betekent niet dat Compper niet bereid is om bij te sturen. Hij benadrukt dat hij dat eerder al deed. "Ik ben niet koppig. Anders speelden we nog steeds in een 4-2-2-2-formatie. Ik heb me aangepast aan de spelers en we hebben bijgestuurd. Onze manier van werken zal zijn vruchten afwerpen. Daar twijfel ik geen seconde over. We moeten geduldig zijn."



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De trainer zegt bovendien nog steeds vertrouwen te voelen vanuit het bestuur. De komende confrontatie met Anderlecht wordt wel opnieuw een belangrijke test voor Antwerp, dat dringend punten nodig heeft. Of het ook een laatste kans voor hem is, wil Compper niet van weten. "Deze match draait niet om mij. Stel je voor dat ik tactische keuzes zou maken in functie van mijn eigen toekomst. Ik wil de ploeg ontwikkelen. Dat blijft mijn doel."