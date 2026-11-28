Het is een héél druk najaar voor Ruben Van Gucht. Op alle zenders is hij momenteel te zien. Overkill? Neen, daar had de commentator en presentator geen schrik voor. Allerminst zelfs, want volgens hem raken mensen hem niet snel beu. Ondertussen is er toch ook weer een en ander gebeurd.

Is het dé droom van Ruben Van Gucht om op alle televisiezenders tegelijk te zien te zijn? De commentator en presentator is ook dit jaar gewoon af en toe te zien en te horen op de VRT, waar hij onder meer het veldrijden, de koers en nog meer voor zijn rekening nam.

Mopjes en de veertigste verjaardag van Ruben Van Gucht

Naast 'De Tafel van Ruben' is er ook zijn eigen talkshow op VTM: Happy Hour. En daar worden al eens wat grapjes en prikjes heen en weer gegeven. Zo werd ook de verjaardag van Ruben Van Gucht het onderdeel van wat banter.

RVG werd donderdag namelijk 40 jaar en dus was het ook cadeautjestijd. Ingeborg Sergeant kwam met een mooi cadeautje voor hem. "Ik wilde het eigenlijk maar achteraf in alle stilte geven, maar goed", kondigde ze aan.

Taart en cadeautjes

Waarop Van Gucht meteen zei dat het superlief was en dat hij het snel ging openen. Om uiteindelijk twee kopjes te vinden waar koffie of thee kan in worden geschonken. "Perfect match", stond er op de liefdevolle kopjes - inclusief hartjes en dergelijke meer.



"Wat zit erin? Een voorbind-dildo? Oh, het zijn mokjes", aldus Van Gucht. "Staat er ook iets op?" Waarop Ingeborg: "Dat het ook gewoon eens met twee mag zijn. Het leven soms een beetje vereenvoudigd." Een glimlach volgde bij RVG en een taartje werd aangeboden aan de gasten.