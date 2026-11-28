Dévy Rigaux heeft zijn eerste maanden bij Feyenoord achter de rug. De 38-jarige West-Vlaming verliet afgelopen zomer na zeventien jaar Club Brugge om in Rotterdam aan de slag te gaan als technisch directeur. Een opvallende overstap, waar niet iedereen meteen het nut van inzag.

Rigaux begrijpt dat er vragen kwamen bij zijn vertrek. Toch beschouwt hij zijn nieuwe uitdaging als een stap vooruit in zijn persoonlijke ontwikkeling. "Ik word uitgedaagd om in een andere voetbalcultuur iets neer te zetten. Dat is een verrijking voor mij", vertelt hij aan Sporza.

Brugse DNA meenemen, maar niet kopiëren

Bij Club Brugge doorliep Rigaux verschillende functies. Hij begon als jeugdtrainer en werkte zich via onder meer teammanager en recruitmentmanager op tot Director of Football. In die laatste rol was hij verantwoordelijk voor het transferbeleid. Die ervaring neemt hij nu mee naar Nederland, al wil hij Feyenoord niet zomaar volgens het Brugse model organiseren.

"Ik ben gevormd in die zeventien jaar bij Club en draag dat DNA in mij. Het is niet mijn bedoeling om dat hier te kopiëren. Naast de gelijkenissen zijn er ook verschillen", klinkt het. Vooral de omvang van Feyenoord en de andere bestuursstructuur maken indruk op hem.

Kritiek van Advocaat laat hem koud

Niet iedereen was meteen overtuigd van zijn komst. Dick Advocaat noemde Rigaux eerder een 'veredelde hoofdscout'. De Belg wil daar niet te veel woorden aan vuilmaken. "Iedereen heeft recht op een mening. Het heeft geen zin om daar nu op in te gaan. Het allerbelangrijkste blijft de inhoud en wat je kan doen."

Rigaux beseft dat hij zich bij een club als Feyenoord voortdurend moet bewijzen. De Rotterdammers staan momenteel vijfde in de Eredivisie, nadat ze eerder een betere seizoensstart kenden. Toch weigert hij de huidige resultaten als graadmeter voor het volledige project te gebruiken. "Niet alles was goed toen we aan de leiding stonden en niet alles is slecht nu we vijfde staan."





De technisch directeur hoopt op termijn met Feyenoord prijzen te pakken en op de Coolsingel te kunnen vieren. "We willen bovenaan meedoen, herkenbaar voetbal spelen en structureel succesvol zijn. Ik hoop dat ik daar kan staan. Dit seizoen of een van de komende seizoenen."