Didier Lamkel Zé blijft opvallende wendingen aan zijn carrière rijgen. De ex-speler van Antwerp, Kortrijk en STVV testte nog bij het Poolse Radomiak Radom, maar lijkt nu opnieuw op weg naar China.

Wie Didier Lamkel Zé de voorbije maanden uit het oog verloor, heeft heel wat gemist. De Kameroense flankaanvaller tekende in januari nog bij Kazma SC in Koeweit, maar kwam er uiteindelijk geen minuut in actie. Sinds de zomer was de voormalige publiekslieveling van Antwerp dan ook op zoek naar een nieuwe club.

Poolse test levert geen contract op

Onlangs kreeg Lamkel Zé een kans bij Radomiak Radom. De Poolse eersteklasser strijdt tegen de degradatie in de Ekstraklasa en zocht offensieve versterking, maar de ex-aanvaller van Antwerp en STVV kon de technische staf fysiek niet overtuigen. Een contract bleef daardoor uit.

Didier Lamkel Zé mogelijk opnieuw naar QD Hainiu

Na die mislukte proefperiode moest Lamkel Zé dus opnieuw op zoek naar een bestemming. In tegenstelling tot wat Transfermarkt voorlopig nog vermeldt, ligt de Kameroener niet langer onder contract bij Kazma SC.

Volgens berichten uit de Chinese media lonkt nu een terugkeer naar QD Hainiu, ook bekend als Qingdao Hainiu. Dat zou geen onbekend terrein zijn voor de 29-jarige aanvaller: net daar beleefde hij recent een van zijn productiefste periodes.

Lamkel Zé maakte in 13 wedstrijden acht doelpunten en gaf twee assists voor Qingdao. Daarmee had hij een stevig aandeel in het behoud van de club op het hoogste Chinese niveau. Begin dit jaar vertrok hij er wel nadat er betalingsachterstanden waren ontstaan. Een terugkeer naar China zou zijn opmerkelijke voetbalreis dus opnieuw een onverwacht hoofdstuk bezorgen.



